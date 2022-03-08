الصين: علاقتنا مع روسيا «متينة كالصخر»

عربيات ودوليات

بكين- الوكالات: اكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، امس ان علاقات بلاده مع روسيا هي الأكثر أهمية، مشبها صلابتها بـ«الصخر» مشيرا الى استعداد بكين للوساطة من اجل انهاء الازمة في اوكرانيا.

جاءت تصريحات وانغ يي خلال مؤتمر صحافي تناول فيه العلاقات الخارجية الصينية على هامش الدورة الخامسة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني. وقال وانغ «الصين وروسيا هما عضوان دائمان في مجلس الأمن الدولي ولدينا شراكة استراتيجية وعلاقتنا هي الأكثر أهمية على صعيد العلاقات الثنائية». وتابع «تعاوننا يقدم مصلحة الدولتين ويسهم في إرساء الاستقرار والتنمية في العالم، وفي العام الماضي احتفلنا بمرور 20 عاما على إبرام معاهدة الصداقة بين البلدين». وأكد الالتزام الصيني إزاء هذه الصداقة مع روسيا، كما تنص المعاهدة، وهو ما يعود بالمنفعة على الدولتين والعالم أجمع.

واعتبر أن العلاقة بين الدولتين «مهمة لأنها مستقلة وتقوم على أساس عدم استهداف الآخر، وهذا ما تبين عبر الخبرة التاريخية» وأضاف وزير الخارجية الصيني «العلاقة بين روسيا والصين تقوم أسس الديناميكية بين الدولين وهي متنية كالصخر». وقال «سنبقي على تعزيز علاقتنا الاستراتيجية في المرحلة المقبلة».

وأعرب عن رفض بلاده لـ«عقلية الحرب الباردة» وقال إن «العالم ليس بعيدا عن المخاطر، فهناك أزمة تتجلى أمامنا. بعض الدول في «الناتو» مثل ألمانيا عادت إلى التفكير بالحرب الباردة، مضيفا أن هذا يضيف إلى الأزمات التي نشهدها».وتابع وزير الخارجية الصيني «علينا أن نعتمد على الانفتاح لا سيما بما يتعلق بالاقتصاد، الذي تعترضه المشاكل الجيوسياسية، ولن نستفيد من أي عزل أحد».

وشدد على أنه لا يمكن لأي دولة أن تعمل بمفردها.وعلى صعيد أزمة أوكرانيا، قال إن بلاده ستزود أوكرانيا بمساعدات عاجلة وشدد على أهمية تأمين ما يلزم للنازحين في أوكرانيا واللاجئين منها وتأمين حماية المدنيين وتفادي مزيدا من الكوارث الإنسانية في البلاد. وقال «يجب التأكد بداية من أن العمليات الإنسانية تخضع لمبدأ الحيادية والإنصاف وتفادي تسييس هذه المسألة».

ودعا الوزير الصيني إلى العمل على خفض التصعيد من حدة الأزمة الأوكرانية. وأشار إلى أن الصين تلعب دورا لتسهيل الحوار لحل الأزمة مضيفا أن العالم بعيد عن العودة لما كان عليه أيام الحرب الباردة. ودعا وانغ يي «للعمل معا لتجاوز هذه الأوقات الصعبة». وقال إن «تعددية الأقطاب أساس للوفاء بالالتزامات الدولية». ورأى أن إدارة العالم يجب أن تدار بشكل منصف.

وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء الأسترالي سكورت موريسون، إنه على الصين أن تتصرف بناء على ما أعلنته من تشجيع السلام العالمي وأن تنضم إلى الجهود المبذولة لوقف الحرب الروسية على أوكرانيا. وأشار موريسون في كلمة إلى أن الحرب الروسية لم تسر وفقا لخطة الرئيس فلاديمير بوتين الذي قال إنه «بالغ في تقدير القدرة على طريقة متابعة هذه الحرب غير القانونية». وقال موريسون ردا على سؤال بعد كلمة ألقاها في معهد لوي إنستيتيوت، إن «الصين تقول منذ فترة طويلة إن لها دورا كواحدة من القوى الكبرى في العالم وإنها تسهم في السلام والاستقرار العالميين. لن يكون لأي دولة تأثير أكبر من الصين في إنهاء هذه الحرب المروعة في أوكرانيا».

وامتنعت الصين عن وصف الهجوم الروسي على أوكرانيا بأنه «غزو» بينما طالبت الدول الغربية باحترام «المخاوف الأمنية المشروعة لروسيا» ودعت إلى حل الأزمة من خلال المفاوضات.

