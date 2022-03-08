الإمارات ترسل طائرة مساعدات إغاثية

عربيات ودوليات

أبوظبي - الوكالات: أرسلت الإمارات امس طائرة تحمل 30 طنا من المواد والإمدادات الطبية والإغاثية إلى أوكرانيا عبر بولندا. ويأتي ذلك «في إطار تقديم الدعم العاجل لإغاثة المدنيين المتضررين في أوكرانيا، واستجابة للمناشدة الإنسانية الدولية لدعم النازحين واللاجئين»، وفقا لوكالة أنباء الإمارات «وام».

وهبطت الطائرة بمدينة لوبلن في بولندا و«تم تسليم الإمدادات الطبية والإغاثية إلى السلطات الأوكرانية في بولندا ليتم تحريكها إلى داخل البلاد».

وأعلنت الإمارات، الأربعاء، عن تقديم مساعدات إغاثية للمدنيين المتضررين في أوكرانيا بقيمة خمسة ملايين دولار أميركي، وذلك «استجابة لنداء الأمم المتحدة العاجل، وخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين في أوكرانيا».

