رئيس وزراء باكستان يوبخ سفراء الغرب: لسنا عبيداً لكم

عربيات ودوليات

اسلام اباد - الوكالات: هاجم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان السفراء الغربيين في إسلام آباد الذين حضوا بلاده الأسبوع الماضي على إدانة تحركات روسيا في أوكرانيا، وسألهم عما إذا كانوا يعتقدون أن باكستان «عبد» لهم.

ونشر رؤساء 22 بعثة دبلوماسية، بما في ذلك بعثات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، رسالة مشتركة في الأول من مارس حضت باكستان على دعم قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدين الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال خان أمام تجمع سياسي «ماذا تعتقدون؟ هل نحن عبيد لكم.. نفعل أي شيء تقولونه؟».

وامتنعت باكستان الحليف التقليدي للغرب عن التصويت مع توجيه الجمعية العامة للأمم المتحدة توبيخا بأغلبية ساحقة لروسيا لحربها على أوكرانيا ومع ذلك، ظلت باكستان على الحياد إلى جانب الصين والهند ودول أخرى. وقال خان «أريد أن أسأل سفراء الاتحاد الأوروبي: هل كتبتم مثل هذه الرسالة إلى الهند؟»، مشيرا إلى أن خصم باكستان اللدود امتنع أيضا عن التصويت وأضاف أن الدول الأوروبية لم تنتقد الهند على أفعالها في كشمير التي خاضت بسببها باكستان والهند حربين.

وأكد أن باكستان عانت بسبب دعمها لحلف شمال الأطلسي «الناتو» في أفغانستان وبدلا من شكرها واجهت انتقادات.

