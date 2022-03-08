السعودية ترسم مستقبل صناعة التقنيات العسكرية

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الرياض - الوكالات: نيابة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، دشن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية، في الرياض، معرض الدفاع العالمي 2022 في نسخته الأولى، والذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس الحالي.

وتجول ولي العهد السعودي على مرافق المعرض التي شهدت مشاركة أكثر من 590 شركة من حول العالم تُمثل 42 دولة وذلك بأحدث التكنولوجيا الدفاعية والفرص الاستثنائية.

بالإضافة إلى مشاركة وحضور عدد من الأجهزة الحكومية الوطنية في قطاع الدفاع والأمن ومن القطاعات الأخرى ذات العلاقة بقطاع الصناعات العسكرية والدفاعية، التي اشتملت على العديد من المعدات العسكرية المتنوعة.

واطلع الأمير محمد بن سلمان على مركز القيادة والتحكم الافتراضي الذي تم تجهيزه بأحدث الأنظمة والتقنيات التي تحاكي مستقبل مراكز القيادة والتحكم من إنتاج كبرى شركات الدفاع العالمية.

وترسم المملكة ملامح مستقبل الدفاع والأمن وفق خطط طموحة ترصدها في معرض الدفاع العالمي الأول، وهو ما وصفه الخبراء بـ«الحدث الاستثنائي» الذي يكشف عن أحدث التقنيات العسكرية والأمنية وصناعة الشراكات.

وأطلقت وزارة الدفاع السعودية، ممثلة بالإدارة العامة للتواصل الاستراتيجي ثمانية معارض مصاحبة في مناطق المملكة، بالتزامن مع معرض الدفاع العالمي 2022، امتدادا لشراكتها الرئيسة في المعرض العالمي للدفاع.

وتطمح المملكة من خلال هذا المؤتمر الذي يمثل منصة عالمية، إلى تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 الخاصة بتوطين قطاع الدفاع وتوسيع حضور الشركات العالمية في المملكة، انطلاقا من العاصمة الرياض.

من مستورد إلى مصدر

وأكد الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي أندرو بيرسي في مقابلة مع موقع «الأمن والدفاع العربي» أن السعودية باعتبارها أكبر سوق دفاعي إقليمي، فإن المملكة في طريقها لتحقيق أهداف التوطين.

وتستثمر الهيئة المؤسسة للمعرض، الهيئة العامة للصناعات العسكرية GAMI بكثافة في قدرات البحث والتطوير، وتواصل توسيع برنامج المشاركة الصناعية IPP الذي يدعم الشراكات التي تعزز الابتكار التكنولوجي ونقل المعرفة.

وخطت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، خطوات كبيرة في تطوير قدرات التصنيع المحلية، ومن المتوقع أن تحقق عائدات سنوية تصل إلى 5 مليارات دولار أميركي، وتصنف ضمن أفضل 25 شركة دفاعية في العالم بحلول عام 2030.

معرض الدفاع العالمي الأول بالأرقام

5000 طالب يحضرون فعاليات المعرض.

15 جناحاً دولياً لعرض الابتكارات الدفاعية الدولية.

591 جهة عارضة من 42 دولة مشاركة.

470 جهة إعلامية مشاركة لتغطية الحدث.

3 آلاف من كبار الشخصيات العالمية.

30 ألف زائر ومشارك على مدار 4 أيام.