1.46 مليار دينار تنتظر الإنفاق على مشاريع التنمية

مال وأعمال

كشفت أرقام رسمية حصلت «النهار» عليها عن إجمالي ما تم إنفاقه على المشاريع الرأسمالية خلال 10 أشهر المنتهية من ميزانية 2021/2022 بحدود 1.16 مليار دينار، ليتبقى قرابة 1.46 ملياراً تنتظر الإنفاق في 60 يوماً المتبقية من الميزانية.

ولفتت الأرقام الصادرة عن الميزانية إلى أن الإنفاق الرأسمالي على المشاريع الرأسمالية ارتفع من حاجز 14 مليوناً بنهاية أبريل من العام المالي الحالي إلى مستوى 1.16 مليار، بزيادة قدرها 1.15 مليار.

ووفق أحدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية، لم تنفق الحكومة سوى 44.5% من الانفاق الرأسمالي المقدر في الميزانية والبالغ 2.6 مليار.

وعلى الرغم من تأكيدات حكومية على ضرورة المضي قدماً في تنفيذ المشاريع التنموية التي تعثرت بسبب تداعيات فيروس كورونا، لا تزال الكثير من المشاريع المدرجة في خطة التنمية تعاني التوقف وغاب عنها لغة الإنجاز، فوفق البياتات الصادرة عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، لم يشهد أي من المشروعات المدرجة في خطة التنمية إنجازاً يذكر، فمن بين 130 مشروعاً المدرجة في الخطة، هناك 7 مشروعات لم تبدأ بعد و51 مشروعاً في مرحلة التحضير، فيما سجل 63 مشروعاً ضمن مرحلة التنفيذ و9 مشروعات في مرحلة التسليم.

وأوضحت مصادر متابعة لـ « النهار» إلى أن خطط التنمية تحتاج إلى إعادة نظر شاملة تراعي الاحتياجات الفعلية للمواطنين وتضع آلية تضمن عدم الهدر في الموارد المخصصة على المشروعات المدرجة، مع فك الارتباط بين الجهات الرقابية المشرفة على تنفيذ تلك المشروعات، مع الإسراع بإقرار التشريعات اللازمة والملحة لبناء شراكة فاعلة مع القطاع الخاص والتي لا تزال شراكته في تلك المشاريع دون مستوى الطموح.

وبينت أن الإشكالية التي تعاني منها تلك المشروعات ما يتعلق بتضارب بعض التشريعات الاقتصادية وغياب الرقابة الفعالة على أداء تلك المشروعات وربط الإنجازات بمواعيد زمنية محددة، ما جعل تلك المشروعات عرضة للزيادة في الكلفة على المال العام وكذلك زيادة حجم الأوامر التغييرية التي تكبد المال العام مزيداً من الخسائر.

