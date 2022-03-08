النفط إلى 40 دولاراً مع انتهاء الأزمة الأوكرانية

مال وأعمال

مع تسجيل أسعار النفط مستويات أسعار جنونية منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، أكدت مصادر موثوقة لـ « النهار» أن تلك الارتفاعات لا يمكن الاعتماد عليه لبناء تنمية مستدامة، واصفة الارتفاعات الجنونية لأسعار النفط منذ 24 فبراير الماضي وحتى اليوم بالمؤقتة ولا يمكن الاعتماد عليها لبناء تنمية مستدامة وإطفاء حريق العجوزات المالية التي عانت منه ميزانية الكويت في 7 سنوات عجاف امتدت من 2014/2015 إلى 2020/2021 بأكثر من 35 مليارات دينار سددت جميعها من صندوق الاحتياطي العام الذي عانى خلال الفترة الماضية من نفاد شبه كامل لسيولته.

وردت المصادر على تساؤل «النهار» حول سعر النفط الذي يمكن معه التغاضي عن قانون الدين العام والسحب المنظم من احتياطي الأجيال القادمة مع تسجيل خام برنت أعلى مستوى له منذ 14 عاماً بالغاً 140 دولاراً للبرميل، بالقول أن الأسعار الحالية لا يمكن الاعتماد عليها، فهي أسعار «مؤقتة» تنتهي بزوال الحرب الروسية- الأوكرانية وسيعاود النفط الهبوط مجدداً لمستويات 40 دولاراً لبرميل النفط.

واستدركت بالقول أن الحكومة ومجلس الأمة في حال المضي قدماً في الاقتراض، فإن دوامة العجوزات الحادة ستعاود مرة أخرى وسيدفع سداد الدين وفوائده صندوق الاحتياطي العام، مع انكماش الأسعار مرة أخرى.

وأشارت المصادر إلى أن سعر البرميل المطلوب لتوازن ميزانية 2022/2023 هو 75 دولاراً للبرميل، لافتة أن ارتفاع الأسعار لمستويات 130 و140 دولاراً سببه الأزمة الروسية- الأوكرانية، مقدرة عودة الأسعار إلى النصف تقريباً مع انتهاء تلك الأزمة.

وشددت المصادر بالقول أن الاقتراض لعلاج وضع «مؤقت» أمر لا غنى عنه وأن يكون الاقتراض من الأجيال القادمة وفق مستويات أسعار الفائدة السوقية وأن يتم وفق جدول زمني محدد تنتهي بعلاج الأزمة التي تعانيها سيولة الميزانية العامة للدولة.

وأوضحت أن بناء تنمية مستدامة طويلة المدى بحاجة إلى إصلاحات حكومية جادة على رأسها خفض المصروفات الحكومية بكل الطرق الممكنة والعمل على تنويع مصادر الدخل. ولفتت إلى أن الاعتماد على الاقتراض في المدى الطويل سيؤدي إلى زيادة العجز المالي حين يحل موعد سداد الدين.

وتؤكد الحكومة أهمية المضي قدماً في قانون الدين العام والسحب المنظم من الأجيال القادمة لعلاج نفاد سيولة الاحتياطي العام الذي فقد قرابة 63 ملياراً من السيولة، ليتبقى في سيولته أقل من مليار مع اشتداد أزمة تراجع أسعار النفط وزيادة حجم الالتزامات الحكومية والتي أدت إلى طلب الحكومة اقتراض 20 مليار دينار وسحب 5 مليارات من صندوق الأجيال القادمة لعلاج أزمة السيولة التي واجهتها الحكومة.

