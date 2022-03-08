الجواز الكويتي الـ 48 عالمياً بدخول 91 دولة دون تأشيرة مسبقة

مال وأعمال

احتل الجواز الكويتي المركز 48 عالميا بنطاق اعفاءات من التأشيرة المسبقة لنحو 91 دولة ، وفقًا لآخر تحديث من «باسبورت إندكس» التابع لشركة Arton Capital.

ويمكّن جواز السفر الكويتي حاليًا حامله من دخول 49 دولة حول العالم دون تأشيرة مسبقة، بالإضافة إلى 42 دولة يمكن الحصول على تأشيراتها عند الوصول أو عبر الإنترنت، ما يترك 107 دول فقط بحاجة إلى تأشيرة.

وبينما وسع جواز السفر الإماراتي نطاق إعفاءاته من التأشيرة المسبقة إلى 163 دولة، ليعزز صدارته منفردا في المركز الأول عالميا كأقوى جواز سفر في العالم.

يمكّن جواز السفر الإماراتي حاليًا حامله من دخول 110 دول حول العالم دون تأشيرة مسبقة، بالإضافة إلى 53 دولة يمكن الحصول على تأشيراتها عند الوصول أو عبر الإنترنت، ما يترك 35 دولة فقط بحاجة إلى تأشيرة.

وفقًا للمؤشر العالمي، تحتل جوازات سفر ثلاث دول أوروبية (السويد وفنلندا وإيطاليا) المرتبة الثانية، حيث تسمح جوازات سفرها بالدخول إلى 159 دولة (115 دولة بدون تأشيرة و44 دولة عند الوصول أو عبر الإنترنت)، وجوازات سفر 9 دول أخرى تأتي في المركز الثالث في العالم من حيث القوة هي: ألمانيا، هولندا، الدنمارك، النمسا، لوكسمبورغ، فرنسا، سويسرا، كوريا الجنوبية، نيوزيلندا، التي تسمح جوازات سفرها بالدخول إلى 158 دولة (114 بدون تأشيرة مسبقة و44 دولة أخرى عند الوصول أو عبر الإنترنت).

وفقًا لمؤشر «Passport Index»، تحتل بلجيكا وإسبانيا والبرتغال والنرويج وبولندا والولايات المتحدة الأميركية المرتبة الرابعة بين قائمة أقوى جوازات السفر في العالم مع دخول 157 دولة (113 دولة بدون تأشيرة مسبقة و44 دولة عند الوصول أو عبر الإنترنت)، في حين أن جوازات سفر 7 دول مستقرة.

وفي المرتبة 90 والأخيرة، حل جواز السفر الأفغاني، وقبله كل من العراق، سورية، الصومال، باكستان، واليمن.

