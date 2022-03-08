اجتماع عربي للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات

مال وأعمال

انطلقت أعمال الاجتماع (27) للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات، ويستمر لمدة 3 أيام بدعوة من الأمانة العامة ل‍جامعة الدول العربية- إدارة التكامل الاقتصادي العربي، وذلك بمشاركة وفود الدول العربية أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وكذلك مدير مركز المعلومات الجمركي الخليجي.

تعتبر لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات هي اللجنة المعنية بتوحيد السياسات الجمركية بين الدول الأعضاء حيث انتهت اللجنة من إعداد النسخة الأولى من مشروع دليل الإجراءات الجمركي العربي الموحد، وكذلك نموذج البيان الجمركي العربي وتم اعتمادهما من المجلس الاقتصادي والاجتماعي وجاهزين للتطبيق فور إطلاق الاتحاد الجمركي العربي، وكذلك تقوم اللجنة بمناقشة عمليات الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات بين الجمارك العربية وإمكانية إنشاء مركز معلومات جمركي عربي وهي ما تقوم به حاليا.

وأفاد بيان للجامعة العربية بأن اللجنة ستبحث تحليل استبيان المنافذ الجمركية المؤهلة والتي تقيس الإمكانيات الموجودة في كل منفذ جمركي من خلال أتمتة إجراءات التحول الإلكتروني لجميع العمليات الموجودة في تلك المنافذ، من حيث عدد الحاويات التي تمر بها، وعدد البيانات الجمركية الورقية والآلية وغيرها من المعلومات والبيانات المهمة والتي تبين أن تكون المنافذ مؤهلة أو تحتاج إلى تأهيل.

كما يتناول الاجتماع موضوع دليل المشغل الاقتصادي العربي المعتمد والذي من شأنه يقوم بتسهيل العلاقة بين المصدرين والمستوردين مع الجمارك، حيث قامت الأمانة العامة للجامعة بإعداد مشروع دليل للمشغل الاقتصادي العربي المعتمد سيتم عرضه على اللجنة لاتخاذ ما تراه مناسباً.

