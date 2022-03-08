2.9 مليون دينار صافي أرباح «مدينة الأعمال»

مال وأعمال

حققت شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية أرباحاً في عام 2021 بلغت نحو 2.942 مليون دينار (9.72 ملايين دولار)، مقابل خسائر عام 2020 البالغة 4.985 ملايين دينار (16.47 مليون دولار). وقالت الشركة في بيان للبورصة: إن التحول الإيجابي في النتائج خلال سنوات المقارنة يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع التغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية، وزيادة صافي الربح من أصول مالية بالقيمة العادلة، فيما قابل ذلك ارتفاع خسارة تحويل عملات أجنبية. وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية في العام الماضي نحو 7.86 ملايين دينار، مقابل (1.88) مليون دينار في عام 2020، بقفزة كبيرة نسبتها 518.8%. وارتفع إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم في العام الماضي بنسبة 0.5% ليصل إلى 64.199 مليون دينار، بالمقارنة مع 63.899 مليون دينار في عام 2020. حققت الشركة أرباحاً بقيمة 822.035 ألف دينار في الربع الرابع من عام 2021، مقابل خسائر بنحو 5.618 ملايين دينار للفترة المماثلة من العام السابق له.