اليورو واصل التراجع مع صدمة التضخم

مال وأعمال

انخفض اليورو إلى أدنى مستوى له في 22 شهرا مقابل الدولار، بينما قفزت عملات السلع الأساسية إلى ذروتها في عدة أشهر، حيث أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط وأثارت مخاوف من حدوث صدمة تضخمية قد تضرب أوروبا. هبط اليورو بما يصل إلى 1% مسجلا 1.0822 دولار في التعاملات الآسيوية، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2020، قبل أن يستقر حول 1.0882 دولار في وقت مبكر من التعاملات الأوروبية.

وانخفض اليورو بنسبة 4% تقريبًا منذ بداية الازمة الاوكرانية، وهو ليس بعيدا عن اختبار أدنى مستوى له لعام 2020 البالغ 1.0636 دولار.

