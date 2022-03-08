البورصة كسرت موجة التراجعات وعادت للون الأخضر

مال وأعمال

عاودت مؤشرات البورصة الارتفاع بشكل جماعي أمس عدا المؤشر الرئيسي 50، وذلك بعد التقاط الانفاس نتيجة عمليات البيع العشوائي التي شهدتها البورصة امس مع تواصل البيوع العشوائية الامر الذي ساهم في ارتفاع القيمة السوقية في نهاية الجلسة بنسبة 0.2 في المئة وبنحو 121 مليون دينار من 46.072 مليار دينار إلى 46.194 مليار دينار، وزادت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنحو 118 مليون دينار وبنسبة 0.3 في المئة من 34.34 مليار دينار إلى 34.459 مليار دينار، كما ارتفعت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.02 في المئة وبقيمة 2 مليون دينار من 10.731 مليارات دينار إلى 10.734 مليارات دينار.

وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.26 في المئة وبـ 20.6 نقطة من 7841.04 نقطة إلى 7861.7 نقطة، وزاد السوق الأول بنسبة 0.3 في المئة وبنحو 28.8 نقطة، وسجل المؤشر الرئيسي صعوداً بنسبة 0.02 في المئة وبـ 1.5 نقطة من 6363.57 نقطة إلى 6365.1 نقطة، في المقابل تراجع «رئيسي 50» تراجعاً بنسبة 0.2 في المئة وبـ 15.9 نقطة.

وشهدت وتيرة التداولات تباين خلال الجلسة، لترتفع السيولة بنسبة 13.2 في المئة من 59.1 مليون دينار في جلسة الأحد إلى 66.9 مليون دينار، وتقلصت أحجام التداول بنسبة 3.6 في المئة من 286.2 مليون سهم إلى 275.9 مليون سهم، وزادت الصفقات من 12.3 ألف صفقة إلى 12.46 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 1?5 نقطة ليبلغ مستوى 6365?14 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?02 في المئة من خلال تداول 181?02 مليون سهم عبر 6424 صفقة نقدية بقيمة 22 مليون دينار (نحو 72?6 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 28?8 نقطة ليبلغ مستوى 8609?76 نقاط بنسبة ارتفاع بلغت 0?34 في المئة من خلال تداول 94?9 مليون سهم عبر 6044 صفقة بقيمة 44?8 مليون دينار (نحو 147?8 مليون دولار).

وفي موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 15?9 نقطة ليبلغ مستوى 6649?59 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?24 في المئة من خلال تداول 147?8 مليون سهم عبر 4352 صفقة نقدية بقيمة 17?8 مليون دينار (نحو 58?7 مليون دولار)

قطاعياً، ارتفعت مؤشرات 5 قطاعات أمس بصدارة قطاع «البنوك» بنمو نسبته 0.5 في المئة، فيما تراجع 7 قطاعات أخرى يتصدرها قطاع «التكنولوجيا» بنحو 2.02 في المئة، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بتراجع 1.08 في المئة.

وجاء سهم «السورية» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع نسبته 6.8 في المئة، تلاه سهم «الإعادة» بنمو 6.67 في المئة، فيما تصدر سهم «امتيازات» القائمة الحمراء مُتراجعاً بواقع 9.4 في المئة، تلاه سهم «وربة كابيتال» بنسبة 6.9 في المئة.

.وحقق سهم «وطني» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 8.8 ملايين دينار مرتفعاً بنحو 1.09 في المئة، تلاه سهم «بيتك» بقيمة 7.86 ملايين دينار مرتفعاً بنسبة 0.4 في المئة.

