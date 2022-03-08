«اتحاد شركات التدريب والاستشارات» التقى سفير الاتحاد الأوروبي

مال وأعمال

اكدت رئيسة اتحاد شركات التدريب والاستشارات الكويتية الشيخة امل الصباح ان الاتحاد يسعى الي تعزيز ودعم جهود التنمية داخل الكويت ودعم الكفاءات الوطنية وتمكينه وتأهيله وفق اعلى المعايير العالمية وافساح المجال امامه للمساهمة في الخطط التنموية للدولة.

واضافت الشيخة امل الصباح انها التقت امس وعدد من مسؤولي الاتحاد بالسفير د. كريستيان تودور، سفير الاتحاد الاوروبي لدى الكويت وقطر، لبحث أوجه التعاون بين اتحاد شركات التدريب والاستشارات و بعثة الاتحاد الأوروبي بهدف الاطلاع على احدث المعايير العالمية في مجالات التدريب والاستشارات والتنمية لنقلها داخل الكويت. من جانبه، اعرب السفير د. كريستيان تودور عن سعادته بزيارة مسؤولي اتحاد الشركات للتدريب والاستشارات، مشيرا الى انه اطلع على أهمية مشروعهم حيث تم خلال اللقاء الاتفاق على بحث أطر وإمكانية إقامة التعاون بين اتحاد شركات التدريب والاستشارات و بعثة الاتحاد الأوروبي. وأضاف السفير د. تودور انه تم أيضا الاتفاق على البحث عن كيفية تقديم الدعم والتعاون مع الاتحاد لما لمسناه من أهمية الأمر في تعزيز الكفاءات الكويتية وهذا امر يسعدنا ويهمنا ايضا مؤكدا حرص بعثة الاتحاد الأوروبي منذ أن قدمت للكويت عام 2019 الاهتمام بالتعاون مع دول الخليج خاصة الكويت والتي تأتي دائما في صدارة هذا التعاون واهتمام الاتحاد الاوروبي بمستقبل هذا التعاون.

من جهتها، أوضحت الرئيس التنفيذي لاتحاد معاهد وشركات التدريب والاستشارات د. ساره المنصور ان الاتحاد يسعي لدعم الكويت في تطبيق خطط التنمية ضمن استراتيجية ورؤية الكويت 2035. وأضافت المنصور ان الهدف من الاجتماع مع بعثة الاتحاد الاوروبي في الكويت وقطر هو تعزيز آليات العمل والتعاون مابين الاتحاد الاوروبي واتحاد التدريب والاستشارات الكويتية خاصة فيما يتعلق بتطبيق معايير الجودة الاوروبية على اعلي المستويات للمساهمة في تمكين الكفاءات الوطنية وتدريبهم علي أعلي المعايير العالمية وتأهيلهم بشكل مهني وفني عالي المستوى للمساهمة في تطبيق خطط التنمية الاستراتيجية الكويتية 20/35

وأكدت منصور ان الاجتماع كان فاعلا ومهما معربة عن الشكر لسفير الاتحاد الاوروبي د. كريستيان تودور لاهتمامه بتطلعات الاتحاد معربة عن أنه سيكون هناك تعاون قريب و مثمر بين الاتحاد وبعثه الاتحاد الاوروبي

وبينت المنصور ان اللقاء كان الاول مع سفير الاتحاد الاوروبي، لافتة الى ان اتحاد شركات التدريب والاستشارات على تواصل مع مؤسسة التميز الحكومية الاوروبية «في اكيو ام الاوروبية».

كما اعرب كلا من د. عماد صقر ومحمد هشام مستشاري اتحاد شركات التدريب والاستشارات عن سعادتهم من نتائج اللقاء وما لذلك من اثار ايجابية ومثمرة في تعزيز الكفاءات الوطنية ومدها بالخبرات العالمية المتميزة لتحقيق خطط الكويت الطموحة والتنمية المستدامة.

