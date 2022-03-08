«الدراسات المصرفية» يعقد برنامجاً تدريبياً في «متطلبات التميز الشامل»

مال وأعمال

صرح الأستاذ الدكتور يعقوب السيد يوسف الرفاعي، المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية، أن المعهد سيستضيف البروفيسور سكوت سنوك محاضر أول من كلية هارفارد لإدارة الأعمال، ليعقد برنامج تدريبي عن بُعد بعنوان متطلبات التميز الشامل: تنمية المهارة والجدارة القيادية»، وذلك يوم 29 مارس 2022.

يُعقد هذا البرنامج برعاية من كل من بنك الكويت الوطني وبنك الخليج وبنك برقان وبنك وربة.

البروفيسور سكوت سنوك خبير في القيادة والتنمية ويمتلك خبرات فريدة كقائد وباحث، حيث أمضى 22 عاماً في قيادة الجنود في جيش الولايات المتحدة الأميركية وتقاعد كعقيد، كما أنه درس القيادة في الأكاديمية العسكرية الأميركية في ويست بوينت، وهو حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال ودكتوراه من جامعة هارفارد، وخلال السنوات العشرين الماضية قام سكوت بتقديم دورات حول تطوير القادة في كلية هارفارد لإدارة الأعمال وللمديرين التنفيذيين في جميع أنحاء العالم.

وأضاف الرفاعي أن سكوت سيناقش عدة مواضيع مهمة في هذا البرنامج منها: الدور غير المتوقع الذي تلعبه الثغرات في القيادة، وكذلك سيتم مناقشة السمات والصفات الشخصية وتأثيرها في القيادة واتخاذ القرارات، كما سيتم مناقشة الحالات الذهنية ومدى تأثيرها في القيادة، وكذلك استكشاف الحالة الذهنية التي يريد أي مسئول إنشاءها لتحقيق اداء عالي المستوى.

والجدير بالذكر أن معهد الدراسات المصرفية استضاف خلال الأعوام الماضية أشهر المحاضرين العالميين، مثل: روبن شرما، وجون ماكسويل، وتوم بيترز، وأدريان جوستيك، ولورانس هفتون، وجون بالدوني، ومارك سانبورن، ومايكل نيل وجويل غارفينكل، وستيف فاربر وديف ألرتش، وإريك كوالمان ومايكل واد، وكذلك استضاف المعهد من كلية هارفارد لإدارة الأعمال مدير التعليم التنفيذي جيم داود والبروفيسوره ليندا هيل والمحاضرة فرانشيسكا جينو، كما استضاف المعهد كل من محمد القحطاني من المملكة العربية السعودية، ولطيفة اللوغاني من دولة الكويت. حيث عقدوا عدداً من المحاضرات وورش العمل، شارك فيها نخبة من العاملين في القطاع المصرفي والمالي، والمؤسسات الاستثمارية والعقارية، بالإضافة لقطاعات أخرى كالخدمات والنفط والتدريب والتعليم، وبالإضافة إلى مشاركين من وزارات الدولة المختلفة، ومن دول مجلس التعاون الخليجي.

