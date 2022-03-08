«بوبيان» يطلق أكبر مسابقة لحفظ القرآن الكريم وترتيله

مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان عن بدء التسجيل في مسابقته السنوية (رتل مع بوبيان 8) لحفظ وتلاوة القرآن الكريم والتى سيتم تخصيصها في هذا العام لعملاء البنك من أصحاب حسابي برايم والغالي إلى جانب أبناء عملاء وعميلات البنك، حيث يمكنهم التسجيل من خلال زيارة موقع البنك على الانترنت www.bankboubyan.com.

وقال المدير الأول في قطاع التدقيق الشرعي في البنك الشيخ الدكتور محمد البراك إن مسابقة رتل مع بوبيان أصبحت علامة فارقة على مستوى مسابقات الكويت كونها تعتبر الأكبر من حيث قيمة الجوائز وأعداد المشاركين والتى تتصدى لتنظيمها مؤسسة خاصة في شهر رمضان الفضيل.

وأضاف ان مسابقة العام الحالي تصل قيمة جوائزها لاكثر من 11 الف دينار كويتي موزعة على خمس فئات عمرية مقسمة بين الذكور والاناث ليصبح العدد 10 شرائح متوقعاً أن يتجاوز عدد المشاركين 1000 مشارك من الجنسين.

وأوضح البراك أن ابرز ما يميز مسابقة العام الحالي عودتها إلى طبيعتها من خلال تنظيم أدوراها النهائية بصورة مباشرة حيث سيتم تنظيم ادوارها التمهيدية في شهر مارس قبل الشهر الفضيل عبر وسائل التواصل عن بعد مع المتسابقين بينما سيتم إجراء المسابقة بشكلها النهائي بين المرشحين للمراحل النهائية بصورة مباشرة من خلال لقاء لجنة التحكيم وجها لوجه لاسيما مع عودة الحياة الى طبيعتها.

ونوه إلى استحداث فئة جديدة في مسابقة العام الحالي وهي فئة الشباب من 26 إلى 30 عاماً إلى جانب بقية الفئات الموجودة من الاعوام الماضية ايماناً من إدارة البنك بضرورة توسيع حدود المشاركة في المسابقة وزيادة أعداد المشاركين من الجنسين.

كيفية التسجيل

وحول المشاركة في المسابقة قال الشيخ البراك أنه يمكن لعملاء البنك تسجيل أبنائهم في المسابقة إلى جانب العملاء من أصحاب حسابي الغالي وبرايم وبقية الحسابات من خلال زيارة موقع البنك على الانترنت وتعبئة الاستمارة المطلوبة وبعد الوصول إلى الرقم المستهدف في كل شريحة فإنه سيتم التواصل مع المتسابقين.

وأضاف أن مسابقة هذا العام سيتم إجراء المنافسات خلالها على مرحلتين، حيث تنطلق منافسات المرحلة الاولى والتسجيل من تاريخ 6 حتى 12 مارس، سيتم إجراء التصفيات الأولية للمسابقة عبر تقنيات التواصل عن بُعد (برنامج زووم – واتساب فيديو كول – فيس تايم) وشرح كافة التفاصيل لجميع المشاركين من تاريخ 20 حتى 24 مارس الجاري.

وأشار البراك بأن مرحلة التصفيات النهائية للمتأهلين سيتم إجراؤها بصورة مباشرة هذا العام بعد انقطاع دام فترة عامين متتالين خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح أن مسابقة «رتل مع بوبيان» تتميز كل عام بإضافة جديدة لاسيما في الشرائح او الجوائز، حيث تم اضافة هذا العام شريحة جديدة من شرائح المشاركة الى المسابقة وهي من عمر 26 الى 30 عاماً مقسمة الى فئتين ذكور وإناث والمطلوب منها حفظ 5 أجزاء كاملة يختارها المتسابق من القرآن الكريم.

اما باقي الشرائح فهي 4 شرائح مع تقسيم كل شريحة إلى فئتين ذكور وإناث حيث تضم الشريحة الأولى الأعمار من 7 إلى 9 سنوات والمطلوب منها حفظ حزب، والشريحة الثانية من 10 إلى 13 عاماً والمطلوب منها حفظ جزء من القرآن الكريم، والشريحة الثالثة من 14 الى 17 والمطلوب منها حفظ جزئين، والشريحة الرابعة من 18 الى 25 عاماً والمطلوب منها حفظ 3 أجزاء، حيث يقوم المتسابق باختيار المقدار المطلوب من خلال الشرائح المذكورة. وتم تخصيص مجموعة من الجوائز المالية القيمة للفائزين الثلاثة الأوائل في كل شريحة حيث تبلغ قيمة الجائزة للمركز الأول 800 دينار كويتي والثاني 700 دينار كويتي والثالث 600 دينار كويتي للشريحة الخامسة.

وبالنسبة للشريحة الرابعة فسيتم منح الفائز الأول 500 دينار كويتي والثاني 450 ديناراً كويتياً والثالث 400 دينار كويتي، بينما تبلغ قيمة الجائزة للمركز الأول 400 دينار كويتي والثاني 360 ديناراً كويتياً والثالث 300 دينار كويتي للشريحة الثالثة، وتبلغ قيمة الجائزة للمركز الأول 300 دينار كويتي والثاني 250 دينار كويتي والثالث 200 دينار كويتي للشريحة الثانية، بينما 200 ديناراً كويتياً للمركز الاول، و150 ديناراً كويتياً للمركز الثاني و100 دينار كويتي للمركز الثالث من الشريحة الاولى.

واختتم الشيخ الدكتور محمد البراك تصريحه بالدعاء إلى الله العلي القدير أن يمن على الكويت والانسانية جميعا بنعمة الصحة والأمن والأمان وأن تزول غمة الوباء راجيا العلي القدير أن يتم تنظيم مسابقة العام الحالي باذن الله في رمضان 2022 كما جرت العادة بصورة طبيعية بالحضور والتواصل المباشر وأن يكون الجميع في أتم حالٍ وصحةٍ وعافية.

