«غيتهاوس كابيتال» تستحوذ على محفظة عقارات صناعية في الولايات المتحدة

مال وأعمال

اعلنت غيتهاوس كابيتال عن استحواذ محفظة عقارات صناعية في الولايات المتحدة الأميركية نيابة عن عملائها. وتتكون المحفظة من 8 أصول صناعية بمجموع 1,565,227 قدماً مربعاً وتقع في وسط غرب وجنوب شرق الولايات المتحدة الأميركية. وتأكيداً للجدوى الاستثمارية للعقارات التي تضمها المحفظة، فإن جميع عقاراتها مؤجرة بالفعل لمستأجر واحد وهو شركة خاصة ذات سمعة مرموقة، تزاول أعمالها في قطاع توريد الحديد، وتصميم وهندسة وتصنيع المنتجات مثل الأعمدة المحورية للسيارات والمكابح وغيرها.

قامت غيتهاوس كابيتال بالاستحواذ على المحفظة بالتشارك مع مجموعة «برينان» الاستثمارية، وهي مجموعة استثمارية أميركية صاحبة خبرة طويلة في هذا المجال. وبلغت قيمة الاستحواذ على عقارات المحفظة حوالي 83.9 مليون دولار وأعرب الرئيس التنفيذي لغيتهاوس كابيتال خالد البعيجان عن سعادته بإتمام العملية باعتبارها «تأتي في وقت نراه ملائماً لاغتنام الفرص الاستثمارية التي يوفرها قطاع العقارات الصناعية في الولايات المتحدة» على حد قوله. وأشار البعيجان إلى أن القطاع المذكور شهد نمواً متواصلاً رغم الجائحة وتحدياتها، وما زال يبشر بمزيد من النمو في المستقبل المنظور. وأضاف البعيجان إلى أن الشركة، التي سبق لها الاستثمار بنجاح في هذا القطاع، تمتلك حصيلة كبيرة من الخبرة أتاحت لها إنجاز صفقات الشراء مع الجهات البائعة بسلاسة وكفاءة وحسب المواعيد المقررة. واوضحت عائشة المضف، الرئيس التنفيذي للعمليات، ان «هذه المحفظة تمثل الاستثمار التاسع بالتشارك مع مجموعة «برينان» الاستثمارية، وقد وصل مجموع الاستثمارات التي أنجزناها سوياً في قطاع العقارات الصناعية في الولايات المتحدة حتى الآن إلى قرابة 1.2 مليار دولار. إن هذه العلاقة التي تربطنا مع «برينان» تمثل امتداداً لسياستنا القائمة على إقامة علاقات مع شركات تحظى بالصدارة في فئاتها، وتملك خبرة تخصصية في قطاعات محددة من السوق العقاري». واشارت الى ان القطاع الصناعي في الولايات المتحدة يشهد عودة سريعة للنمو بعد الجائحة، مشيرة الى ان هذه الصفقة تؤكد امكانية وقدرة الشركة على تحقيق النجاحات الكبيرة وتطلعات المستثمرين، وذلك من خلال الجمع بين الخبرات المتواجدة ووجود فرق عمل، من خلال شركاتها التابعة وشركائها، تعمل على الأرض في أسواق الاستثمارات. ويضم سجل غيتهاوس كابيتال 9 استثمارات في قطاع العقار الصناعي لغاية اليوم، 4 منها استثمارات حالية و5 استثمارات تم التخارج منها.

