النفط لامس 140 دولاراً وسط مخاوف من أزمة طاقة عالمية

مال وأعمال

ارتفعت أسعار النفط، لأعلى مستوى منذ عام 2008، في بداية أسبوع دراماتيكية، بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها تناقش فرض حظر على واردات الخام الروسية، مما أثار مخاوف من نقص الإمدادات في سوق متوترة بالفعل.

وقفز برنت بنحو 18% في غضون دقائق عند الفتح متجاوزاً 139 دولاراً للبرميل، قبل أن يقلص بعض المكاسب، فيما مايزال الغزو الروسي لأوكرانيا يثير مخاوف من حدوث أزمة قاسية في الإمدادات.

يرى محللون أن ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ 2008 جاء بسبب تأخير حسم المحادثات النووية الإيرانية، وبالتالي التأخير في احتمال عودة الخام الإيراني إلى الأسواق العالمية التي تعاني بالفعل من تعطل الإمدادات الروسية.

ارتفعت عقود خام برنت الآجلة 10.4% إلى 130.39 دولاراً للبرميل بعد أن تراجع في الساعات الأخيرة.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 9.3% إلى 126.38 دولاراً.

ارتفع كلا الخامين في الدقائق القليلة الأولى من التداول، أمس، إلى أعلى مستوى لهما منذ يوليو 2008، حيث بلغ برنت 139.13 دولار للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط 130.50 دولاراً.

وسجلت تعاقدات الخامين أعلى مستوى لها منذ يوليو 2008، مع تسجيل سعر خام برنت 147.50 دولاراً للبرميل وغرب تكساس الوسيط 147.27 دولاراً.

محادثات الاتفاق النووي الإيراني

شاب غموض حول محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى العالمية، أول من أمس الأحد، في أعقاب مطالب روسيا بضمانات من الولايات المتحدة بأن العقوبات التي تواجهها بشأن الصراع في أوكرانيا لن تضر بتجارتها مع طهران. وقالت مصادر إن الصين طرحت مطالب جديدة.

ورداً على مطالب روسيا، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأحد، إن العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا لا علاقة لها باتفاق نووي محتمل مع إيران.

وقال مايك مولر، رئيس قسم آسيا في مجموعة فيتول، لوكالة بلومبرغ، «لدينا الكثير من المنعطفات القادمة في أسواق النفط، بينما أعتقد أن العالم يضع أسعاراً بالفعل في حقيقة أنه سيكون هناك عدم قدرة على استيعاب كمية كبيرة من النفط الروسي في نصف الكرة الغربي، لا أعتقد أننا قمنا بتسعير كل شيء حتى الآن».

وبين إيثان هاريس كبير الاقتصاديين في بنك أوف أمريكا لوكالة رويترز، «إذا أوقف الغرب معظم صادرات الطاقة الروسية فسيكون ذلك صدمة كبيرة للأسواق العالمية».

قدر هاريس أن فقد الأسواق خمسة ملايين برميل من النفط الروسي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى المثلين إلى 200 دولار للبرميل وانخفاض النمو الاقتصادي على مستوى العالم.

وانخفض إنتاج النفط الليبي إلى أقل من مليون برميل يومياً، وفقاً لمحمد عون وزير الطاقة، في الوقت الذي تواجه الدولة العضو في «أوبك» أزمة سياسية، وقال الوزير، لوكالة بلومبرغ، إن الإنتاج هبط إلى 920 ألف برميل يومياً، بعد أن بلغ حوالي 1.2 مليون برميل يوم الأربعاء الماضي.

