تجار النفط يرجحون 200 دولار للبرميل هذا الشهر

مال وأعمال

أقبل تجار على شراء عقود الخيارات مرجحين أن تواصل أسعار النفط ارتفاعها بعد بلوغها أعلى مستوى منذ عام 2008، فيما وضع البعض رهانات منخفضة الكلفة على أن العقود الآجلة سترتفع فوق 200 دولار قبل نهاية مارس.

ارتفعت أسعار عقود «خيارات الشراء» لأسعار أعلى للنفط الخام، فيما تقيم السوق إمكانية حظر معروض النفط من روسيا، أحد أكبر المصدرين في العالم. وتم تداول 200 عقد على الأقل لخيار شراء العقود الآجلة لخام برنت في مايو على سعر تنفيذ 200 دولار للبرميل، وفقاً لبيانات بورصة انتركونتيننتال للعقود الآجلة في أوروبا. ينتهي أجل عقود الخيارات تلك في 28 مارس، قبل ثلاثة أيام من تسوية العقد. وقفز سعر شرائها 152% إلى 2.39 دولار للبرميل.

ومنذ تضاعف سعر عقد خيار الشراء على سعر 150 دولاراً للبرميل لعقد برنت لشهر يونيو، في حين قفزت كلفة عقد خيار الشراء على سعر 180 دولاراً بنسبة 110%. ارتفع عقد برنت لأقرب شهر استحقاق في مايو بشكل كبير في وقت مبكر من يوم الاثنين، مع ذعر التجار من مناقشات بشأن حظر الخام الروسي، وكذلك وسط تعطل الإمدادات الليبية وتأخير التقدم المتوقع في المحادثات النووية الإيرانية.

