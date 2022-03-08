الذهب تخطى 2000 دولار مع التوجه نحو الملاذات الآمنة

مال وأعمال

وسع المعدن الثمين مكاسبه، بعد أن سجل أكبر زيادة أسبوعية له منذ يوليو 2020 وسط مخاوف متزايدة من أن حزمة العقوبات ضد روسيا قد تقلل النمو العالمي وتزيد من التضخم.

وارتفعت أسعار الذهب فوق 2000 دولار للأونصة (الأوقية)، مع تزايد الطلب على أصول الملاذ الآمن، حيث يزن المستثمرون التداعيات الجيوسياسية والاقتصادية من الغزو الروسي لأوكرانيا.

ووسع المعدن الثمين، بعد أن سجل أكبر زيادة أسبوعية له منذ يوليو 2020 وسط مخاوف متزايدة من أن حزمة العقوبات ضد روسيا قد تقلل النمو العالمي وتزيد من التضخم.

تزيد الاضطرابات في إمدادات الحبوب والطاقة والمعادن من ضغوط الأسعار، في الوقت الذي يستعد فيه الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة.

قال شيام ديفاني، الخبير الاستراتيجي التقني ومؤسس شركة «اس ايه في ماركتس» (SAV Markets) في سنغافورة: «يجب أن يستمر التحرك نحو الأمان في مواجهة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة والغذاء في دعم الذهب لبعض الوقت»، متوقعاً أن عدم القدرة على معالجة مشكلة التضخم ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار إلى 2142 دولاراً للأوقية.

ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 2% لتصل إلى 2005.20 دولار للأوقية، قبل أن يتم تداولها عند 1990.80 دولاراً في «كومكس».

وكان هذا أعلى مستوى خلال اليوم منذ أغسطس 2020، وهو الشهر الذي سجل فيه الذهب رقماً قياسياً قدره 2089.20 دولاراً، ارتفعت الأسعار بنسبة 4.2% الأسبوع الماضي.

ارتفع البلاديوم إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بسبب المخاوف بشأن مخاطر الإمداد، كما ارتفعت الفضة والبلاتين.

وفيما يبحث المستثمرون عن الذهب كمخزن للقيمة، بلغت التدفقات الداخلة إلى الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بسبائك الذهب 41.9 طناً الأسبوع الماضي، وهو أكبر عدد منذ يوليو 2020، وفقاً للبيانات الأولية التي جمعتها بلومبرج، ما أدى إلى رفع الحيازات إلى أعلى مستوى في عام تقريباً.

