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مال وأعمال

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الأسهم الأوروبية انخفضت إلى أقل مستوى خلال عام


وصلت الأسهم الأوروبية لأدنى مستوى في عام، مع بحث دول غربية إمكانية فرض حظر على النفط الروسي، ما زاد احتمالات المخاطر التضخمية الأوسع نطاقا ومخاطر إبطاء النمو الاقتصادي، فيما بدا أن المؤشر القيادي في السوق الألمانية قد يؤكد السقوط في تيار نزولي، وفقا لوكالة «رويترز». ونزل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.4%، فيما هوى مؤشر داكس الألماني 3.7% وبذلك يكون هبوط المؤشر قد تخطى 20% منذ إغلاق قياسي مرتفع شهده في الخامس من يناير وهو ما أدخله في دائرة السوق التى يهيمن عليها الإقبال على البيع. وعوضت مكاسب في كبرى شركات التعدين والطاقة في بورصة لندن قليلا باقي الخسائر على مؤشر فايننشال تايمز 100 الذي تراجع 1.1% فقط، بينما تراجع كاك 40 الفرنسي 3.4% والمؤشر الإيطالي 2.9%. ووصلت أسعار خام برنت لمستويات ارتفاع حادة قرب 130 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 2008 بعد أن قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن بلاده وحلفاءها الأوروبيين ينظرون في أمر حظر واردات النفط الروسية.


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