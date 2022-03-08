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أسهم طوكيو تتراجع لأدنى مستوى لها في 16 شهراً


تراجعت اسهم طوكيو دافعة المؤشر الرئيسي ليغلق عند ادنى مستوى له في 16 شهرا وسط تصاعد القتال في أوكرانيا ما أدى الى ارتفاع أسعار النفط والسلع الأولية الأخرى وزيادة المخاوف من حدوث صدمة تضخمية مصحوبة بركود اقتصادي عالمي. وخسر مؤشر (نيكاي 225) القياسي للاسهم اليابانية 06ر764 نقطة أي بنسبة 94ر2 في المئة مقارنة بيوم الجمعة الماضي ليصل الى41ر25221 نقطة وهو أدنى مستوى اغلاق منذ العاشر من نوفمبر عام 2020.وتراجع مؤشر أسعار بورصة طوكيو الاوسع نطاقا والذي يضم جميع الاسهم في القسم الاول في سوقها بواقع 91ر50 نقطة اي بنسبة 76ر2 في المئة ليصل الى 03ر1794 نقطة. واتجه المستثمرون الى بيع الاسهم بعد ان قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لشبكة (سي ان ان) الاخبارية ان الولايات المتحدة تعمل مع حلفائها في أوروبا للنظر في امكانية حظر واردات النفط الروسية في محاولة لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا.


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