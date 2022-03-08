أسمهان توفيق تشارك في لجنة تحكيم «أيام الشارقة المسرحية»

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تتواصل التحضيرات لاستقبال الدورة الـ (31) من أيام الشارقة المسرحية التي تنظم برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في الفترة (17-25مارس). وعقدت اللجنة العليا المنظمة للتظاهرة اجتماعها الخامس في قصر الثقافة برئاسة أحمد بورحيمة، مدير «الأيام»، وفي حضور الأعضاء: إسماعيل عبد الله، ومحمد جمال، وعبد الله راشد، حيث ناقشت تقرير لجنة «المشاهدة والاختيار» وحددت مواقع ومواقيت العروض المشاركة. وكانت لجنة «المشاهدة والاختيار» المكونة من: خليفة التخلوفة « الإمارات»،الحسن النفالي «المغرب»، و محمد مسعد «مصر»، انهت أعمالها وانتقت سبعة عروض للمنافسة على جوائز الدورة( 31) من أيام الشارقة المسرحية، وهي: «سجن القردان» تأليف علي جمال، وإخراج عبد الرحمن الملا (كلباء للفنون الشعبية والمسرح)/ و« لامع بلا ألوان» تأليف سامي إبراهيم، وإخراج إبراهيم سالم (المسرح الحديث)/ و«صهيل الطين» تأليف إسماعيل عبد الله، وإخراج مهند كريم (جمعية دبا الحصن للثقافة والتراث والمسرح)/ و«غرب» تأليف عبد الله صالح وإخراج محمد سعيد السلطي (مسرح دبي الوطني)/ و«أشوفك» تأليف إسماعيل عبد الله، وإخراج حسن رجب (مسرح أم القيوين الوطني)/ و« شوارع خلفية» تأليف إسماعيل عبد الله، وإخراج إلهام محمد (مسرح خورفكان للفنون)/ و«رحل النهار» تأليف إسماعيل عبد الله، وإخراج محمد العامري (مسرح الشارقة الوطني). واختارت اللجنة أربعة عروض تقدم على هامش التظاهرة، وهي: «جمر القلوب» تأليف محمد المهندس، وإخراج سعيد الهرش(مسرح الفجيرة)، و« الياثوم» تأليف سالم الحتاوي، وإخراج حمد عبد الرزاق (مسرح ياس)، و«حرامي الفريج» تأليف أحمد الماجد، وإخراج بلال عبد الله(مسرح دبي الأهلي)، و« طار وطاح» تأليف مرعي الحليان، وإخراج أحمد الأنصاري(مسرح رأس الخيمة الوطني). وتحكم العروض المتنافسة على الجوائز لجنة تضم الفنانين: أسمهان توفيق (الكويت)، وليد الزعابي (الإمارات)، وإبراهيم نوال (الجزائر) ، ومدحت الكاشف (مصر)، ومحمد الحر (المغرب).

