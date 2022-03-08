غادة الرزوقي: مستمرة في «ليالي الكويت» وسعيدة بتقديم حفلات «فبراير 2022»

إضاءات

أكدت الاعلامية غادة الرزوقي ان مشاركتها في تقديم حفلات فبراير الكويت من المحطات المهمة في حياتها الاعلامية خاصة ان تكون وجهاً لوجه مع الجمهور وقد تلمست ردة فعل الجمهور عند اطلالتها عبر المسرح لتقديم العديد من الفنانين المشاركين في الحفلات وقد عبرت لـ «النهار» عن سعادتها لان تقدم الفنانين الكبار في سماء الاغنية الخليجية والعربية الى الجمهور.

كما نوهت الى انها مستمرة في تقديم برنامج “ليالي الكويت» الذي يتميز بنكهة خاصة وحضور شخصيات فنية جديدة إلى جانب مشاهير في عدد من المجالات في محاولة للتغلب على التحدي الذي يواجه البرنامج مع كل موسم جديد والحفاظ على ما حققه البرنامج من نجاحات متتالية والتي تترجم على ارض الواقع احدى الانجازات المهمة لتلفزيون الكويت.

وصرحت ايضا قائلة عن مشاركتها في تقديم حفلات «فبراير الكويت» : انا سعيدة بالمشاركة في مهرجان كبير مثل مهرجان فبراير الكويت وايضا سعيدة ان هناك كبار النجوم من الخليج والوطن العربي مشاركين خلال هذا الموسم خاصة ان المهرجان بعنوان العودة وهي تطبق كلمة العودة الى الحياة الطبيعية من الفعاليات والنشاطات الفنية والموسيقية التي اشتاق اليها الناس بعد توقف نتيجة الاحترازات المطلوبة خلال ازمة كورونا وتداعياتها لمدة سنتين وحاليا العودة ولا اروح وانا سعيدة على الصعيد الشخصي للعودة إلى تقديم الحفلات الغنائية بعد توقف لسنوات ورجوعي بهذا الشكل الذي كنت فيه على موعد مع الجمهور والاحتفال الكبير واتمنى ان الله يزيد الفرح ويحفظ الكويت من كل مكروه.

واما عن تقديمها لبرنامج «ليالي الكويت» قالت: نحن مستمرون في التقديم منذ انطلاقة البرنامج في عام 2015 حتى وقتنا الحالي خاصة في ظل وجود فريق عمل همه التميز والتفرد ونتمنى ان نكون عند حسن ظن المتابعين للبرنامج خاصة ان المواسم المتتالية للبرنامج تنم عن نجاح فريق العمل في تحقيق الريادة عبر الاختيارات التي تناسب العائلة الكويتية وايضا تقديم محتوى مناسب لتلفزيون الكويت الذي يعتبر من من الاجهزة العريقة في الاعلام الخليجي والعربي.

