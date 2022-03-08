علي حسن: «هلا فبراير» ترسيخ لاحترافية مركز جابر الثقافي

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اكد المخرج د . علي حسن ان حفلات «هلا فبراير» التي اقامها مركز جابر الثقافي جاءت ترسيخا للاحترافية العالية التي يعمل بها فريق هذا الصرح الثقافي المتميز . واشار الى فريق عمل مركز جابر الثقافي وضع كافة التسهيلات الفنية والتقنية من اجل انجاح هذة التجربة التي تزامنت مع الاحتفالات بالاعياد الوطنية المجيدة.

وقال المخرج علي حسن: ان التجهيزات العالية المستوى التي تتوفر لمركز جابر الثقافي علي الصعيد التقني تجعله الصرح الاكثر جهوزية لاستقبال اكبر المناسبات والتظاهرات . والتي تقترن بالكثافة الجماهيرية وايضا التنظيم العالي المستوى .

واستطرد متابعا: لقد شهدت حفلات «هلا فبراير» لعام 2022 مشاركة صفوة متميزة من اجيال النجوم ومن بينهم عبادي الجوهر وملحم زين وراغب علامة واميمة طالب وتامر حسني وعدد اخر من النجوم.

وتابع المخرج د . علي حسن : بهذة المناسبة بودي ان اشيد بالدعم الكبير الذي امنه فريق وقيادات مركز جابر وفي مقدمتهم الوكيل المساعد خالد السلطان والمخرج الكبير وليد العوضي الذى حرص على الحضور والمتابعة لكافة التفاصيل وتامين احتياجات اقامة مثل هذة الحفلات الغنائية الكبيرة والتى تشرفت باخراجها لجمهور المشاهدين من خلال الفضائية الكويتية. كما اثمن ايضا دور الفريق التقني من مهندسين للصوت والاضاءة والتصوير وغيرها من الحرفيات والتقنيات الفنية العالمية الخاصة بالمسرح التي امنتها شركة «كوندور» بقيادة مديرها ناصر السعدون . كم اثمن التعاون البناء من قبل نجوم الاغنية الذين حطوا الرحال بيننا وشاركوا اهل الكويت افراحهم واعيادهم الوطنية المجيدة. وايضا الفرقة الموسيقية بجميع كوادرها.

وفي الختام قال المخرج الدكتور علي حسن: كل ما يمكن ان اقوله ان مركز جابر الثقافي سيظل احد الرموز الحقيقية للاهتمام الذي توليه دولة الكويت بالثقافة والابداع الفني المتجددة.

