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فيصل فريد من «سنوات الجريش» إلى «عاشر صفحة»


اعلن الفنان الشاب فيصل فريد عن انتهائه من تصوير مشاركته في مسلسل (سنوات الجريش) في عجمان وهو من بطولة حياة الفهد وحسن البلام وحمد العماني وعبدالله الخضر وهبه الحسين وسعود بوشهري تأليف محمد النابلسي اخراج مناف عبدال انتاج يوسف الغيث وسيعرض برمضان على تلفزيون دبي كما انتهى ايضا من مشاركته في مسلسل «عاشر صفحة» وهو من تأليف علي الدوحان اخراج محمد الطواله وانتاج المجموعة الفنية ومن بطولة زهرة عرفات عبدالله التركماني نور الكويتية حصة النبهان رندا حجاج.
وسبق ان أعلنت الفنانة القديرة حياة الفهد عن انضمام الفنان فيصل فريد إلى نجوم مسلسل سنوات الجريش، ونشرت منشوراً عن ذلك، وكتبت: (مع الوجوه الشابة في مسلسل سنوات الجريش.. مع فيصل فريد وإبراهيم القحومي ونخبة من نجوم الوطن العربي.. في رمضان 2022 بإذن الله تعالى).


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