الرميحي: «الدوحة للأفلام» ملتزمة بمساندة الأصوات السينمائية

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أعلنت مؤسسة الدوحة للأفلام أن 45 مشروع فيلم في مختلف مراحل الإنتاج ستحظى بالدعم في ملتقى قمرة السينمائي الذي يقام في نسخة افتراضية عبر الإنترنت من 18 إلى 23 مارس 2022. يتضمن الملتقى في نسخته الافتراضية برنامجاً متنوعاً يشمل جلسات الطاولة المستديرة، وجلسات تفاعلية وتقييمية، وحلقات تعاون لمشاركة المعرفة عبر منصات متقدمة. وسيواصل الملتقى الالتزام بتقاليده العريقة في تقديم دعم كبير للمواهب السينمائية الواعدة من الدول العربية والعالم، متخطياً تحديات السفر وإقامة الأحداث الفعلية التي تفرضها الجائحة الحالية.

في هذا السياق، قالت فاطمة حسن الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام: «مؤسسة الدوحة للأفلام ملتزمة بمساندة الأصوات السينمائية الجديدة والأصلية، ولذلك فإن مواصلة الدعم الهادف والقيّم للتعبير الإبداعي يبقى من أولوياتنا الاستراتيجية. يجب علينا أن نحقق التوازن بين هذه الرسالة المهمة وبين التركيز على ضمان سلامة وعافية المشاركين، من ضمنهم فريق المدربين من مختلف أرجاء العالم».

وأضافت: «يعدّ قمرة ضرورة ملحة لنجاح صنّاع الأفلام من الدول العربية والعالم، وقد عزز مكانته كلمتقى رئيسي للأفلام المستقلة والإبداعية ذات الجودة العالية وساهم في تمكين المخرجين لتحقيق أحلامهم واكتساب الإشادة العالمية. ونحن نواصل هذا التقليد في هذه النسخة من خلال دعم مشاريع مؤثرة تتميز بمقاربتها ونهجها الفريد في سرد القصص ورؤيتها السينمائية. نحن على ثقة بأن الأفلام المشاركة في قمرة 2022 ستتصدر المشهد السينمائي وتكتسب نجاحاً جماهيرياً عالمياً».

وتركز الفعاليات التي يضمها قمرة على ضمان نجاح المواهب الواعدة خلال مراحل إنتاج الفيلم، ابتداءً من الفكرة وكتابة النص وصولاً إلى عرض الفيلم على الشاشة، حيث تساهم الجلسات عبر الإنترنت في استكشاف وتطوير مشاريع الأفلام الجديدة من المنطقة. ويقام برنامج الملتقى عبر الإنترنت بهدف تسريع وتيرة تحقيق النجاح لصناع الأفلام عند تقديم مشاريعهم لخبراء السينما من حول العالم. يضم قمرة في نسخته القادمة 16 مشروع فيلم لمواهب سينمائية من قطر، من ضمنهم 13 مواطناً قطرياً. ومن بين 45 مشروع فيلم يشارك في الملتقى، يوجد 39 فيلماً منها حصلت على دعماً من برنامج المنح في مؤسسة الدوحة للأفلام، و26 فيلماً تلقت دعم من خلال برامج التدريب بالمؤسسة. في المجمل، تتوزع الأفلام على 11 مشروع فيلم طويل في مرحلة التطوير، 17 مشروع فيلم طويل في مرحلة ما بعد الإنتاج، 6 مسلسلات، و 11 مشروع فيلم قصير. ومن بين هذه المشاريع جميعها، هناك 20 مشروعاً لمخرجات نساء.

