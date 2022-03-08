«مو بيدي».. جديد الفنانة أصالة يوسف

إضاءات

طرحت الفنانة أصالة يوسف أغنيتها الجديدة بعنوان «مو بيدي»، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، والمنصات الالكترونية، بعد سلسلة ناجحة من الأغاني، والحفلات الفنية التي أحيتها في المانيا مؤخرا.

«مو بيدي» أغنية فلكلورية من التراث، مُعاد توزيعها بقالب جديد وأفكار مبتكرة في قالب عصري أقرب الى أذن المستمع، عبر مزيج من الموسيقى الشرقية والإيقاعات الغربية، مع الاحتفاظ بروح العمل الأصلي، قام بتوزيعها موسيقيا الموزع حسين ابو علي لتعود هذه الأغنية من جديد بصوت الفنانة اصالة يوسف ومن أنتاج المنتج حمودة معدي. وتتناول الفنانة اصالة في أغنيتها الجديدة، الشوق والحنين للحبيب، لتحمل كلمات الأغنية أسمى المعاني التي تصف حالة العاشقين والمشاعر الصادقة واللمسات التي تبعث بالدفء بين الحبيبين.

وتحرص الفنانة اصالة، على تقديم أسماء جديدة في مختلف المجالات بأغنياتها الجديدة، التي سيتم إطلاقها تباعا، حيث سيكون هناك أعمال غنائية تحمل عدداً من اللهجات، وتعاونها مع الشعراء والملحنين من لبنان وسوريا ومصر وفلسطين والأردن والعراق والخليج، وسيتم الإعلان عن تلك الأعمال بعد الانتهاء من وضع اللمسات الفنية عليها.

