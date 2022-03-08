السنان: على الفنان إظهار التراث بأسلوبه وبطريقة جمالية

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بحضور سفير دولة قطر لدى الكويت علي عبدالله آل محمود تم افتتاح المعرض الشخصي للفنانة شيخة السنان في بيت السدو والذي حمل عنوان «زربفت» وقد شارك في الحضور عدد من المهتمين في الفن التشكيلي.

وقد أكدت شيخة السنان في تصريح صحافي لها قالت فيه: الفكرة مستوحاة من «تطريز الزري» في زي المرأة الكويتية في الماضي وانا معجبة بطريقة الزخرفة والوان الفستان مما دفعني إلى أن استوحي منها فكرة هذا المعرض وقمت بدراسة هذه الزخرفة واجراء تبسيط وتحليل لها وعملت منها تصميماً ليكون أرضية لشغلها في بعض اللوحات الفنية وعملت على بعض اللوحات على هذه الزخرفة بأسلوبها التجريد بينما تركت بعض الأعمال كما هي لان الطباعة فيها أصبحت قطعة فنية.

واضافت ايضا: وتعد التجربة جديدة بالنسبة لي لم أستخدمها من قبل وسوف تستمرهذه الزخرفة وانميها بالدراسة في الأعمال القادمة خاصة انه لدي اهتمام بالتراث واستلهم منها أفكاري واستخدم مفرداته في جميع أعمالي واتناولها بالتحوير وإعادة تشكيلها بأسلوب فني يتفق مع فلسفتي الإبداعية،

وقالت ايضا: يتعين على الفنان أن يظهر التراث بأسلوبه وبطريقة تكون فيها جمالية وايضا أسلوب من الحداثة لكي تتواكب مع تطورات العصر وهذا واجب على الفنان أن يظهر التراث بأسلوب حداثي جميل خاصة ان كل فنان يعبر عن التراث بأسلوبه الخاص، وأنا أسلوبي هو التجريد القريب من الناس وليس تجريدا مبهما ولكنه له علاقة عاطفية مع مشاهد وهو مستوحى من التراث.

