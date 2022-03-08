آل محمود: اللوحات الفنية مزجت بين الألوان في إبراز التراث

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أبدى السفير القطري علي عبدالله آل محمود إعجابه باللوحات الفنية المعروضة للفنانة السنان ووصفها «بالممتازة» خاصة فيما يتعلق بالمزج بين الألوان المستخدمة في إبراز التراث لافتا أنه شيء طيب العودة إلى التراث وما كان يستخدمه الآباء والأجداد في ظل ثورة المعلومات والاساليب الحديثة .

وقال: التراث واحد لكنه يختلف في بعض الأجزاء وفقا لمساحة الدولة سواء كانت كبيرة أو صغيرة إلا أنه من حيث الشكل العام يعتبر التراث الخليجي متشابهاً لاسيما وان دول الخليج لديها نفس العادات والتقاليد سواء في الكويت او قطر.

كما تم التطرق الى تراث «السدو» وصناعته في الخليج حيث قال: تطور كثيرا في الوقت الحالي وهناك العديد من الأعمال التي يقدمها مختلف الفنانين تدل على ذلك وهذا مالمسته من الجولة في «بيت السدو» على هامش المعرض ومن المهم جدا ان تتم المحافظة على تلك الصناعة لانها ضرورة ولفت خاصة أن هناك اهتمام لدى جميع دول الخليج العربي بالنسبة للتراث والعودة إليه والحرص على إحياء الموروث القديم من ضمنها السدو.

