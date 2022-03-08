نوره القملاس: «حكاية موسيقى» تسلط الضوء على المواهب الموسيقية

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صرحت عضو اللجنة العليا لمهرجان الموسيقى بالهيئة العامة للشباب الدكتورة نوره القملاس صاحبة فكرة حكاية موسيقى إن حكاية موسيقى جاءت لتسليط الضوء على قصص النجاح والتجارب الموسيقية وإبراز المواهب التي يتم تقديمها من خلال نخبة مميزة مبدعة من الفنانين الموسيقيين الشباب، وذلك بهدف نشر الوعي وثقافة العلوم الإنسانية الموسيقية وإبراز الكوادر الوطنية.

وأضافت القملاس أن الأمسية الأولى تبدأ بحكاية عازفة البيانو المميزة جدا لولوه الشملان بعنوان «مسارات لولوه في الموسيقى العالمية « والتي يعرض من خلالها مسيرتها كأول عازفة لآلة البيانو كويتية تصل إلى العالمية، بدأت لولوه تعلم العزف في سن الرابعة، وقدمت العديد من العروض في أماكن مختلفة في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة وآسيا الوسطى والشرق الأوسط. كما حصلت على عدة جوائز عالمية للمراكز الأولى، وكان لها الحضور الأبرز حين ظهرت مع أوركسترا الدولة السيمفونية في أوزبكستان حيث قامت بأداء كونشيرتو البيانو رقم 1 لرحمانينوف في طشقند. وسوف يتخلل الأمسية مقطوعات للمؤلفين شوبان وبيتهوفن وغيرهم.

وأوضحت أن الحكاية الثانية ستكون بتاريخ 16 بعنوان «نغم كان والآن» وهي أمسية موسيقية تصحبنا بألحان الماضي والحاضر برؤية معاصرة من خلال عازف الناي محمد العنزي وعازف الكمان عبدالرحمن العطار ومصاحبة الفرقة الموسيقية.

وختاما الحكاية الثالثة بتاريخ 23 بعنوان (صـــولــو) لعازفة الفلوت شاهة الصانع ومريم شهاب عزفا وغناء وسنستمع في هذه الأمسية عزفا لمقطوعات موسيقية للمؤلفين تشايكوفسكي وشوبيرت وغيرهم، إضافه الى عزف وغناء لشعر العربي القديم برؤية معاصرة.

كما توجهت الدكتوره نوره القملاس بالشكر إلى مدير الهيئة العامة للشباب د.مشعل الشاهين ونائب مدير العام للهيئه لقطاع تنمية الشباب السيد مشعل السبيعي، والسيد محمد المزعل وجميع العاملين بهيئة الشباب على دعمهم اللامحدود لإنجاح حكاية موسيقى بموسمه الثاني.

