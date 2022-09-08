الموسى: زيادة 10 ملايين غالون في استهلاك المياه

وطن النهار

توقع وزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م..علي الموسى ان يصل أعلى معدل استهلاك مياه خلال موسم الصيف الحالي بحدود 520 مليون غالون بزيادة 10 ملايين عن الصيف الفائت، مبينا ان معدل انتاج المياه بلغ اليوم 415 مليون غالون.

واضاف الموسى خلال الجولة التي قام بها الى مركز تحكم المياه الرئيس في الشويخ وغرفة متابعة الاعطال لشبكات التوزيع في صباح السالم للاطمئنان على وضع المخزون الاستراتيجي ومعدلات الانتاج والاستهلاك المتوقع تسجيلها والوضع الكهربائي خلال الصيف المقبل ان الوزارة جاهزة لتغطية احتياجات البلاد من كهرباء وماء خلال موسم الصيف الحالي، مبينا ان القدرة الإنتاجية للمياه تصل الى 683 مليون غالون، مطمئنا على وضع المخزون الاستراتيجي التي تبلغ سعته التخزينية 4330 مليون غالون امبراطوري.

وقال ان الوزارة تمكنت بايصال المياه لجميع الطلبات التي وردت للوزارة في منطقة غرب عبدالله المبارك، حيث تم إيصال المياه لبعض القطع وجارٍ ايصال المياه لبقية أصحاب الطلبات تزامنا مع وصول مستوى إشغال المناطق إلى 60% حتى يتم ايصال المياه للمنطقة، مشيرا الى ان الوزارة بصدد تنفيذ مشاريع خزانات وأبراج المياه الخاصة بمنطقة المطلاع وربط خطوط المياه الرئيسة للمحطات المستقبلة في المناطق الجنوبية بالشمالية، مشيرا إلى حرص الوزارة على انشاء محطات تعبئة المياه في المناطق التي لا تتوافر فيها محطات للتعبئة لسد النقص في حال حدوث أي حالات طارئة.

واوضح الموسى أن الوضع الكهربائي مطمئن الى حد كبير وسوف يشهد انخفاضا في احمال الصيف القادم نتيجة لسفر المواطنين والمقيمين بعد انتهاء اجراءات مواجهة ازمة كورونا واتاحة السفر للجميع وبالتالي انخفاض الانقطاعات والضغط على الشبكة، موضحا ان الانتاج مطمئن حيث تبلغ القدرة الانتاجية 18100 ميغاواط فيما بلغ اعلى استهلاك الصيف الماضي 15670 ميغاواط.

