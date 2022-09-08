ملياران ومئة مليون دينار لـ «جنوب سعد العبدالله»

وطن النهار

فيما اعتمدت وزارة المالية كلفة مشروع جنوب سعد العبدالله بمشروع قانون الميزانية العامة للسنة المالية 22/23 وتبلغ 2.1 مليار دينار على أن تدرج في ميزانية الدولة تدريجيا حسب المراحل الإنشائية للمشروع، يظل المشروع يدور في فلك التأخير ما لم توضع خطة واضحة المعالم ومحددة بتواريخ وترتكز على ترسية المناقصات والبدء في البنية التحتية لعدم حصول اي تأخير في اوامر البناء، الى جانب تخطيط توسعة جنوب سعد العبدالله لتوزيعها على مستحقّيها بالترتيب، وزيادة اعداد التخصيص والتوزيع للمنطقة. ويعتبر مشروع جنوب سعد العبدالله من المدن الاسكانية المميزة ومن المناطق المرغوبة شعبياً لقربها من الخدمات العامة ومع اعتماد ميزانيته بات قاب قوسين او ادنى من بداية الانجاز لذلك المشروع الذي يقع على مساحة 64 كم 2 وتبلغ مساحة الوحدة السكنية 400 م2 وسوف يكون مجموع السكان التقديري 270 الف نسمة وعدد الوحدات السكنية 22152 وحدة ومنتجات اسكانية متعدده للمطور العقاري 2356، الى جانب التوسعة الحديثة للمشروع بمساحة 8.6 كم وبعدد وحدات تبلغ 6000 وحده سكنية وعدد ضواحي المشروع 5 ضواح.

وأعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية قبل فترة قليلة عن رفع الأولوية التاريخية للتخصيص على قسائم المشروع حتى تاريخ 31 ديسمبر 2002 وما قبل.

