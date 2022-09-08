العنزي: الملتقى الثقافي للجامعات الخليجية ينطلق 5 نوفمبر

وطن النهار

أعلن عميد شؤون الطلبة بالوكالة بجامعة الكويت د. سلمان العنزي تنظيم الملتقى الثقافي العلمي الثالث للطالبات لجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال المدة من 5-8 نوفمبر 2022م، حيث إن آخر موعد لتسجيل الجامعات في الملتقى 5 يونيو 2022م.

وأكّد أن جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن تستضيف الملتقى الثقافي العلمي (الثالث) لطالبات جامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون الخليجي العربي على أرضها وبين أروقة كلياتها؛ إيمانًا منها بأن التقدم في هذا العالم ينطلق من أساسات صلبة أهمها العلم والبحث العلمي، والتكامل في تحقيق الأهداف، والتواصل الحضاري المستمر، والتكاتف الأخوي بين الأشقاء.

وبين أن من أهم أهداف هذا الملتقى هو تكوين بيئة حاضنة تشجع على البحث العلمي وتعمل على خلق أفكار إبداعية تسهم في تعزيز دور التنمية المستدامة والاقتصاد المعرفي على المستوى المحلي والخليجي والعالمي، وذلك عن طريق تشجيع الحراك الواعد بين الطالبات المبدعات والموهوبات وبث روح التنافس في المجتمع الجامعي عن طريق البحث العلمي والإبداع والابتكار في مختلف المجالات بما يحقق رؤية القيادة الرشيدة في دول الخليج نحو تأكيد السعي دومًا إلى التميز والريادة.

