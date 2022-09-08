أعضاء «تدريس الجامعة» يطالبون بحل مشكلات الفصل الصيفي

وطن النهار

أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت د. شملان القناعي أن الجامعة ماضية في الارتقاء بجميع برامجها الدراسية والأكاديمية لتحسين صورتها الأكاديمية.

وقال القناعي خلال اجتماعه مع عدد من الصحافيين: إن الجمعية تسعى بكل طاقاتها إلى مد يد العون إلى مدير الجامعة الجديد د. يوسف الرومي للارتقاء بمستوى الجامعة في جميع القطاعات. وأكد أن الجامعة تعد من أفضل الجامعات في المنطقتين العربية والخليجية، حيث تملك أحدث البرامج الدراسية والأكاديمية الموجودة في الجامعات والكليات العالمية المناظرة، وهو ما لا يدع مجالاً للشك بأن الجامعة تعد من ضمن أفضل الجامعات الموجودة في المنطقة.

وشدد القناعي على ان الجامعة لا يمكن مقارنتها بأي جامعة خاصة أخرى ولا بمستوى التعليم، فتاريخ الجامعة أكبر من هذه المقارنة غير العادلة، مشدداً بأن الجامعة تعتبر من أكبر الجامعات من حيث أعداد الطلبة وكلياتها وبرامجها وتخصصاتها مع وجود نقص في أعضاء الهيئة التدريسية.

وألمح الى أنها ستعمل على تحسين صورتها الأكاديمية، من خلال نشر المعلومات والأخبار التي توضح الجهود التي يبذلها الأساتذة في سبيل الارتقاء بالتعليم، والنهوض بالجامعة إلى مصاف الجامعات الدولية، مشيراً بأن التصنيف الجديد للجامعة في شهر يونيو المقبل لن يتراجع مرة اخرى، بل أن الجامعة ستعمل على رفع التصنيف وعودته لما كانت عليه في السابق، بل وأفضل منه. وطالب القناعي الإدارة الجامعية بالعمل على حل مشكلة لائحة الفصل الصيفي، وإلغاء اللائحة الجديدة التي بخست حقوق الأساتذة، وجهودهم، مشيراً إلى أن مجلس الجامعة خلال اجتماعه المقبل سيتخذ القرار العادل والمناسب للحفاظ على حقوق الأساتذة.

