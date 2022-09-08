«حماية البيئة»: دورة تدريبية دولية عبر البوابة الإلكترونية مايو الحالي

وطن النهار

أعلنت الجمعية الكويتية لحماية البيئة، تنظيم دورة تدريبية دولية عبر البوابة الالكترونية خلال شهر مايو الحالي بعنوان «قاعدة المعلومات البيئية للتنوع الحيوي» بالتعاون مع منظمة «بيرد لايف انترناشيونال» وجمعية الحياة البرية في فلسطين.

وأكدت مديرة البرامج والانشطة وعضو مجلس الادارة جنان بهزاد، ان مركز صباح الاحمد للتدريب البيئي بالجمعية يقيم وبالتعاون مع منظمة «بيرد لايف انترناشيونال» وجمعية الحياة البرية في فلسطين دورة تدريبية على «قاعدة المعلومات البيئية للتنوع الحيوي» للتدريب على قاعدة بيانات الطيور للمهتمين والمختصين بالطيور وذلك خلال شهر مايو الحالي عبر برنامج «zoom.

وقالت إن «تنظيم الدورة افتراضيا نظرا للمشاركة العربية والدولية في الدورة من خلال فريق الخبراء من منظمة بيرد لايف وجمعية الحياة البرية في فلسطين والجامعات والمنظمات البيئية الخليجية والعربية والفرق والمجاميع من المعنيين بالطيور سواء عامة النشاط البيئي او احادية النشاط».

وأوضحت بهزاد ان الجهات المشاركة تشمل مؤسسات وهيئات حكومية ذات علاقة بالبيئة والفرق التطوعية والمراكز البحثية البيئية والمنظمات المدنية ومجاميع الافراد فضلا عن المعاهد والجامعات الكويتية والعربية، لافتة الى ان الدورة تسعى لتحقيق اهداف التدريب على مفاهيم المسح البيئي للتنوع الاحيائي والنباتي وعلاقتها بالمعايير العالمية، اضافة الى التعرف على الدخول وتسجيل حساب على البوابة الالكترونية «observation.org» وتحليل المادة العلمية للتنوع الاحيائي والنباتي، فضلا عن التعرف على مفاهيم المناطق المهمة للطيور وفق معايير البريد لايف انترناشيونال والاتحاد العالمي لحماية الطيور.

