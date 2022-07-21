البرجس: تأمين الحسينيات ودور العبادة

وطن النهار

التقى وكيل وزارة الداخلية الفريق انور البرجس في مبنى وزارة الداخلية امس الاربعاء الموافق 20/7/2022، مسؤولي وممثلي الحسينيات ودور العبادة، بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام بالتكليف اللواء جمال الصايغ وعدد من القيادات الأمنية المعنية.

وفي بداية اللقاء رحب الفريق البرجس بالحضور ونقل تحيات النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق م. الشيخ احمد النواف، مؤكداً ان تعليمات وتوجيهات الوزير تقضي بتسهيل جميع الاجراءات المتعلقة بتأمين مجالس الحسينيات ودور العبادة.

ثم استمع الى ملاحظات واقتراحات الحضور وتم طرح العديد من الأسئلة والاستفسارات وتم الرد عليها بكل شفافية ووضوح، موجها القيادات الأمنية بأخذ ما يتواكب منها مع الخطة الأمنية وبما يسهم في تأمين جميع الحسينيات وروادها.

وأشاد الفريق البرجس بتعاون مسؤولي وممثلي الحسينيات وروادها خلال العام الماضي بما اسهم في نجاح عملية التأمين، متمنياً من الجميع المزيد من التعاون المستمر والبناء الذي يخدم الصالح العام.

وجدد وكيل وزارة الداخلية الدعوة لمرتادي الحسينيات ودور العبادة الى ضرورة الالتزام بالقانون وتعليمات رجال الأمن خارجها وفي محيط المناطق الواقعة فيها، كما دعا الحضور الى الالتزام بالتعليمات والاجراءات الأمنية الموضوعة لهذا الشأن.

وفي ختام الاجتماع اشاد مسؤولو وممثلو الحسينيات بجهود وزارة الداخلية، معربين عن شكرهم وتقديرهم لوزارة الداخلية وللقيادات الأمنية على ما يبذلونه من جهود تصب في الصالح العام وتحفظ امن وأمان الوطن.

