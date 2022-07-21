العلاطي: التنسيق مع البحرية الهندية على مستوى عالٍ

وطن النهار

أكد آمر القوة البحرية الكويتية العميد الركن بحري هزاع العلاطي ان الكويت وجمهورية الهند تتمتعان بتاريخ طويل من العلاقات العظيمة.

وأضاف العلاطي في كلمته التي القاها نيابة عن رئيس الاركان العامة للجيش الكويتي الفريق خالد صالح الصباح، ان هذه العلاقة بدأت منذ سنوات عدة عندما تمكن آباؤنا وأجدادنا من السفر الى الهند باستخدام قوارب خشبية لجلب البضائع والامدادات من الهند الى الكويت ولتأكيد مدى عمق هذه الصداقة، استخدمت الكويت العملة الهندية (الروبية) كعملة قانونية في الكويت حتى عام 1961.

وأشار الى ان البحرية الكويتية تتطلع دائماً الى زيادة التعاون مع البحرية الهندية، حيث بدأنا بالفعل المناقشات والتنسيق على مستوى عال.

ولفت الى ان هناك العديد من المجالات التي يمكننا التعاون فيها، مثل تبادل الخبرات في المجالات البحرية، اجراء تمارين ثنائية وزيارة السفن.

وأشار الى ان البحرية الكويتية ستشارك في تمرين ميلانو الذي سينفذ في الهند مطلع العام المقبل.

من جانبه اكد السفير الهندي لدى البلاد سيبي جورج ان بلاده تتمتع بعلاقة تقليدية وحيوية للغاية مع الكويت، لافتا الى ان هذه العلاقات اصبحت شراكة ديناميكية طويلة الأمد على مر السنين تضم العديد من اصحاب المصلحة مثل الوكالات الحكومية والمؤسسات التجارية والمجموعات الصناعية والجامعات ومؤسسات العلوم والتكنولوجيا والأكاديميين والعلماء والطلاب ومؤسسات الابتكار والبحث.

وأضاف خلال كلمته على هامش حفل الاستقبال الذي اقيم على متن الفرقاطة الهندية «تيغ 45» بحضور آمر القوة البحرية العميد الركن بحري هزاع العلاطي وعدد كبير من منتسبي البحرية الكويتية ورؤساء البعثات الدبلوماسية، ان كل شركة وكل مؤسسة في الكويت لديها قصة ايجابية من المشاركة مع الهند لترويها، ما يجعلنا جميعاً فخورين، موضحا ان الكويت تعد جزءاً من جوار الهند الممتد، شريكاً رئيساً في تقدمنا الاقتصادي، لا سيما في مجال امن الطاقة والرعاية الصحية.

وأشار الى ان زيارة الفرقاطة الهندية المهمة تعكس الشراكة الثنائية المتنامية بين الهند والكويت في جميع القطاعات، لا سيما في مجال التعاون الدفاعي، وتشير الى التزام البحرية الهندية باقامة شراكة تعاونية مع الدول الصديقة في منطقة المحيط الهندي وخارجها لحل التحديات البحرية معاً.

وتابع ان الفرقاطة تيغ تقوم بالعديد من المهمات على نطاق واسع في عمليات مكافحة القرصنة في خليج عدن وتوفر الأمن البحري في المنطقة، مضيفا «أنا واثق من انه في الأشهر المقبلة سيكون لدينا المزيد من زيارات السفن والمزيد من المشاركة الثنائية بين قواتنا الدفاعية»، مشيرا الى زيارة ست سفن حربية هندية الى الكويت العام الماضي ما عزز من تعاوننا الثنائي.

وذكر انه على الرغم من الصعوبات والتحديات العديدة التي طرحتها جائحة «كوفيد -19»، استمرت علاقات البلدين في النمو وعزز تعاوننا الثنائي في مكافحة جائحة «كوفيد -19» شراكتنا، مستذكرا ارسال فريق طبي للطوارئ من الهند الى الكويت ثم توريد لقاحات «صنع في الهند» الى الكويت. وتوريد الأكسجين الطبي من الكويت الى الهند، ما جعل الكويت اكبر مورد للأكسجين الطبي الى الهند.

