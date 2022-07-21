الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية نفي «صرف مساعدات بـ721 مليون دينار»

وطن النهار

نفى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، امس، ما تم تداوله من معلومة مغلوطة منسوبة للجهاز بأنه تم صرف مساعدات بمبلغ 721 مليون دينار للمقيمين بصورة غير قانونية خلال عامي (2015-2016).

وأوضح في بيان أن «الحقيقة أن المبلغ الصحيح هو 25 مليون دينار وهو مجموع ما قدمته الجمعيات الخيرية الكويتية الحكومية والأهلية خلال تلك الفترة وليس 721 مليون دينار».

وأضاف أنه قام في بتاريخ 18 ديسمبر من العام 2016 بنشر تصحيح ذلك الخطأ.

وقال إن «الجهاز المركزي يوضح هذه الحقائق للشعب الكويتي معلناً استنكاره واستغرابه من إثارة خبر مضى عليه 6 سنوات دون الإشارة الى التصحيح والتوضيح الذي تم نشره آنذاك ما يعتبر جزءا من حملة مغرضة تسعى للطعن في نزاهة الجهاز المركزي والتشكيك في شفافيته».

وأهاب «الجهاز المركزي» بالجميع «ضرورة تحري الدقة وعدم نشر أي معلومات مغلوطة وأكاذيب وأخبار منسوبة إليه أو لأي من العاملين به ويحذر بأنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه كل من يخالف ذلك».

