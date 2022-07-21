بلدية مبارك الكبير تلقت 23 شكوى وحررت 12 مخالفة و6 إنذارات

وطن النهار

أوضحت ادارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام فريق الطوارئ في فرع بلدية محافظة مبارك الكبير تكثيف جولاته الميدانية في جميع مناطق المحافظة على المحال التجارية ورصد القسائم المخالفة لاشتراطات البلدية فضلا عن رصد الاعلانات العشوائية في الشوارع والميادين وازالتها الى جانب القصابين خلال عطلة عيد الأضحى، مشيرة الى ان هذه الجولات جاءت في اطار التعميم الاداري الصادر من مديرة عام البلدية بالانابة المهندسة نادية الشريدة بضرورة تفعيل الدور الرقابي والحملة التي اطلقتها ادارة العلاقات العامة تحت هشتاغ «شارك - بنظافتها».

وفي هذا السياق اكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية المحافظة ناصر الهاجري حرص الفريق الرقابي على التزام المحال التجارية وأصحاب العقارات بالشروط والضوابط المعمول بها في البلدية.

وكشف الهاجري بأن الجولات التي تم تنفيذها خلال الفترة من 4/7/2022 الى 16/7/2022 قد اسفرت عن رفع وازالة 247 اعلانا عشوائيا مختلف الأحجام بالمخالفة للائحة الاعلانات (172/2006) يشوه المنظر الجمالي ويعيق الرؤية عن قائدي المركبات وتحرير 3 مخالفات اعلانات استدلالية تجارية وتحرير 9 مخالفات لمحال تجارية لتشغيل عمال قبل الحصول على شهادة صحية وتوجيه 6 انذارات هندسية و3 تنبيهات سلامة لمخالفة الاجراءات الهندسية فضلا عن التعامل مع 23 شكوى تم تلقيها من الخط الساخن والعلاقات العامة.

وأشار الى تنفيذ جولات ميدانية بجميع مناطق المحافظة لتطبيق لائحة الباعة الجائلين والقصابين ولم يستدل على قصابين.

ودعا الهاجري اصحاب العقارت والمحال التجارية الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة التي قد تصل الى الغلق الاداري.

