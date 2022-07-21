المنتجات الغذائية الوطنية.. سلاح تأمين احتياجات السوق

وطن النهار

أثبتت المنتجات الوطنية لاسيما الغذائية منها اهميتها كسلاح في تأمين احتياجات السوق المحلية خاصة بعد الدور الكبير الذي ادته خلال جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» بعد انقطاع سلاسل الامداد والشحن بسبب قيود حركة التنقل والشحن بين الدول وتزايدت اهميتها مع اندلاع الأزمة الروسية - الأوكرانية اذ اسهمت بفاعلية في الحد من آثار التضخم المستورد وتداعيات ارتفاع اسعار السلع الاجنبية.

وتسجل الكويت معدلات تضخم معتدلة نسبيا مقارنة ببقية دول العالم بفضل سياسة الدعم الحكومية خصوصا المقدم لأسعار المحروقات اذ اظهرت البيانات الأخيرة للادارة المركزية للاحصاء ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) بنسبة 4?52 في المئة في شهر مايو الماضي.

ويمكن رصد تأثير المنتجات المحلية في التخفيف من حدة التضخم المستورد في مزادات سوق السمك اذ يسهم توافر الأسماك المحلية في خفض سعر المستورد منها والتي ارتفعت خلال فترات الحظر ابان الجائحة.

وأمام هذا الواقع المستجد شكل مجلس الوزراء نهاية مايو الماضي لجنة وزارية تحت مسمى (لجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي) تعنى بوضع الآلية المناسبة لتلافي العواقب المحتملة او النتائج المصاحبة لأي ازمات او كوارث من شأنها الاخلال بمنظومة الأمن الغذائي والمائي.

في هذا السياق اكد عدد من رؤساء اتحادات انتاج المواد الغذائية لـ«كونا» أمس الأربعاء القدرة على تأمين معظم احتياجات السوق المحلية خصوصا اللحوم والألبان والأجبان والخضروات والفواكه عبر زيادة القدرة الانتاجية بمساعدة الحكومة واستخدام التقنيات الحديثة لتقليل تكاليف الانتاج.

تأمين وتحديات

وقال رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين عبدالله الدماك لـ«كونا»: ان الاتحاد ومن ضمن نظامه الأساسي يستهدف تعزيز منظومة الأمن الغذائي في البلاد مشيرا الى عدد من التحديات التي تواجه المنتج الزراعي الكويتي لعل ابرزها ظروف الطقس في البلاد.

وأضاف الدماك ان المزارع الكويتي لديه القدرة على انتاج معظم المنتجات وتأمين نسبة كبيرة من احتياجات السوق المحلية وهو ما اثبته خلال جائحة «كورونا» لاسيما مع وجود ميزة تفضيلية للمنتجات المحلية تتمثل في انها طازجة وقادرة على المنافسة السعرية.

وثمن الجهود الحكومية الأخيرة في تعزيز الأمن الغذائي عبر تأسيس اللجنة الوزارية المشار اليها والتي تسهم بدورها في الحوار والنقاش الصريح معها وازالة كل المعوقات امام زيادة وتطوير الزراعة المحلية والاستفادة من التقنيات الحديثة لتعزيز الأمن الغذائي.

المنتج المحلي

من جانبه قال رئيس الاتحاد الكويتي للصيادين ظاهر الصويان لـ«كونا» ان المنتج المحلي اساسي للحفاظ على استقرار الأسعار، مشيرا الى تقديم الاتحاد العديد من الاقتراحات للمسؤولين من ضمنها لجنة الأمن الغذائي المشكلة من قبل مجلس الوزراء.

وأضاف ان اتحاد الصيادين «يهمه استقرار الأسعار وتخفيضها على المستهلك» منوها الى ضرورة تطوير قطاع الصيد حتى «لا يضطر الصيادون الى التوقف قسرا بسبب الكلفة العالية لأسعار معدات الصيد وتكاليف الصيانة الدورية».

وأوضح ان توقف بعض شركات الأسماك جاء بسبب الخسائر كونها لم تستطع تحمل تكلفة التشغيل العالية لأسطول الصيد التابع لهم مؤكدا ضرورة تفعيل الاتفاقيات والمعاهدات مع دول الجوار في مجال الصيد والمخزون السمكي.

الألبان

من جهته قال رئيس اتحاد منتجي الألبان الطازجة عبدالحكيم الأحمد لـ«كونا»: ان استهلاك البلاد من الألبان ومشتقاتها حوالي 1200 طن يوميا وانتاج المزارع في الكويت يبلغ 200 طن بنحو 18 في المئة من الاستهلاك الكلي.

ولفت الأحمد الى السعي الدائم لأصحاب المزارع لتحقيق الاكتفاء الذاتي مستقبلا والتعاون مع مختلف الجهات في هذا المجال لاسيما ان ازمة الغذاء الأخيرة قد تستمر لوقت طويل وقد تتكرر مستقبلا.

وكشف عن وجود 50 مزرعة تابعة للاتحاد منها 44 منتجة للحليب فيها اكثر من 21 الف رأس منها 9505 ابقار حلوبة انتجت خلال العام الماضي نحو 74 مليون لتر حليب بمتوسط 21?5 لتراً لكل رأس في اليوم.

