الأمن الدوائي المحلي على خطى التنفيذ

مال وأعمال

كشفت مصادر ذات صلة لـ «النهار» عن توجهات حكومية استراتيجية لاستهداف استثمارات متنوعة وواعدة في قطاعي تصنيع الادوية والغذاء، موضحة ان التوجه يركز على ضرورة البدء في مجال تصنيع الدواء والغذاء في السوق المحلي بشركات من القطاع الخاص ومساهمات من الدولة. وأوضحت المصادر ان جائحة كورونا وما تبعها من اثار اقتصادية وصحية، على المستويين المحلي والعالمي حدا بالمسؤولين التركيز الجدي على بعض القطاعات التي تهم الامن الاستراتيجي سواء صحيا او غذائيا، مشيرة الى أن التركيز على تلك القطاعات يمثل درجة من درجات الامن، لاسيما فيما يخص الامن الدوائي والغذائي وتوفير أنواع العلاج محليا دون الحاجة اليها من شركات او دول بعينها.

وذكرت أن الفترة الماضية شهدت بعض المخاطبات الحكومية وجهات من القطاع الخاص للنظر ومناقشة بعض العروض العالمية لافتتاح مصانع للأدوية في الكويت على غرار ما يحدث لبعض الدول الخليجية المجاورة، لافتة الى ان ذلك التنسيق يستهدف وضع المخططات والعروض العالمية موضع التنفيذ.

وشددت المصادر على أن صعوبة عمليات الاستيراد لبعض الأدوية،خصوصا بعد اغلاق الحدود للكثير من الدول خلال جائحة كورونا تحتم على الدولة وضع خطة سريعة للامن الدوائي في القطاع الطبي وجعل الاستثمارات في الصناعات الدوائية ضرورة ملحة لتوفير مختلف الأصناف الدوائية للسوق المحلي.

وأكدت على ان القطاع الخاص الطبي في الكويت سيكون من الركائز الأساسية لتدشين تلك الصناعات الضخمة، موضحة ان القطاع الدوائي عالمياً يشهد مشاركات كبيرة بين حكومية وخاصة وهو ما يعزز الدور الكبير الذي تلعبة تلك الصناعة في جذب المستثمر الأجنبي من جانب وتشغيل الكوادر الوطنية مع توطين تلك الصناعة الاستراتيجية في المنطقة.

وذكرت أن صناعة المستلزمات الطبية والأدوية شهدت تطورا كبيرا وباتت من أهم الركائز التي توليها الدولة أهمية متنامية، مؤكدة ان الاستراتيجية الصناعية القادمة يجب ان تحفز هذا النوع من الصناعات والتصنيع، خصوصا مع ما تتمتع به صناعة الدواء من دعم هذه النوعية من الاستثمارات والشراكات بين الخبرات العالمية والمحلية.

