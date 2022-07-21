الرشيد: فريق فني للاستفادة من المرافق السياحية

مال وأعمال

أصدر وزير المالية وزير الدولة لشؤون الاستثمار عبدالوهاب الرشيد، قرارا وزاريا بتشكيل فريق عمل فني خاص بالمشروعات السياحية، برئاسة مستشار وزير المالية فاضل محمود الدوسري، وعضوية كل من عبدالعزيز عصام العتيبي، وعبدالله محمد الكندري، ونغم أحمد بورسلي، ولمياء عبدالله اللوغاني، وأسرار زكريا الأنصاري.

اوضح القرار إن الفريق لديه 4 مهام رئيسة تتمثل في وضع تصور للاستفادة من المرافق السياحية في الدولة، والنظر في المبادرات المقدمة ودراستها وتسهيل تنفيذها، ووضع المبادرات لفعاليات ترفيهية واجتماعية ورياضية، وتفعيل دور المشروعات السياحية لدعم واستضافة الفعاليات والمبادرات الشبابية.

واوضح القرار الوزاري اليات عمل الفريق حيث اعطي صلاحية وضع نظام لعمله وتحديد مكان اجتماعاته وله الاستعانة بمن يراه في سبيل إنجاز التكليف على أن يقدم رؤيته وتوصياته خلال مدة محددة من تاريخ أول اجتماع له.

كما ألزم القرار وزارة المالية وشركة المشروعات السياحية وجميع الجهات المعنية بتزويد الفريق بكل ما يطلبه من مراسلات أو مستندات أو إفادات وتقديم العون الكامل له في سبيل إنجاز أعماله.

كما أعلنت وزارة المالية عن إطلاق منصة إلكترونية على موقع الوزارة الإلكتروني لاستقطاب الخبرات الكويتية للوظائف الاستشارية في وزارة المالية، وذلك بهدف تمكين الكفاءات الكويتية لخدمة الكويت والمساهمة في نهضتها وتوفير فرص عمل للعمالة الوطنية.

وبهذه المناسبة قال وزير المالية وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد «تم بحمد الله وبجهود زملائي العاملين في وزارة المالية إطلاق منصة إلكترونية جديدة على موقع الوزارة الإلكتروني لاستقطاب الخبرات الكويتية للوظائف الاستشارية، وذلك حرصاً على توفير فرص عمل للكفاءات الكويتية من ذوي الخبرة لخدمة البلد والمساهمة في نهضته.

كما تضمنت المنصة الإلكترونية العديد من التخصصات المطلوبة في القطاعات التالية قطاع المحاسبة العامة، وقطاع الشؤون المالية والضريبية، وقطاع الميزانية العامة، وقطاع شؤون الخدمات العامة، وقطاع الشؤون الإدارية، وإدارة الدين العام، والتقديم إليها من خلال إضافة البيانات الشخصية والمؤهلات والخبرات العلمية والشهادات المهنية مع إرفاق الوثائق اللازمة، وذلك سيمكن وزارة المالية من استقطاب انسب الكفاءات لاحتياجاتها للوظائف الاستشارية.

وقد تمثلت احتياجات الوزارة عبر المنصة بنحو 90 موظفاً من المواطنين للعمل في قطاعات مختلفة تابعة للوزارة، فقد استحوذ قطاع المحاسبة العامة النصيب الأكبر من احتياجات الوزارة بواقع 67 وظيفة، تمثلت بـ 44 وظيفة في إدارة مركز المعلومات، و23 وظيفة في إدارة الموارد المؤسسية.

كما حددت الوزارة الشروط المطلوبة لاجتياز المقابلة الوظيفية والتي جاءت كالاتي:

- أن يكون كويتي الجنسية.

- حاصل على شهادة جامعية معترف فيها من التعليم العالي، وألا يقل التقدير العام في المؤهل العلمي عن تقدير جيد جداً أو ما يعادله.

- أن يكون لديه خبرات تطابق التخصص المطلوب.

- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.

- اجتياز الاختبارات التي تحددها وزارة المالية بنسبة 70% فأكثر ويعتبر ذلك شرطاً للمقابلة الشخصية.

- اجتياز المقابلة الشخصية التي تحدد من قبل مركز المعلومات الآلي.

