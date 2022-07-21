«بيتك» شارك في حفل 20 عاماً على تأسيس «الحسين للسرطان»

مال وأعمال

شارك بيت التمويل الكويتي «بيتك»، في الحفل الذي أقيم بمناسبة مرور عشرين عاما على تأسيس مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، في العاصمة الأردنية عمّان، بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الى جانب عدد من الأمراء ورؤساء الوزراء والمسؤولين.

وتأتي مشاركة «بيتك» ضمن اطار التعاون والاتفاقيات المشتركة مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، ومؤسسة ومركز الحسين للسّرطان بهدف تغطية علاج مرضى السّرطان الى جانب دعم تنفيذ أنشطة مجتمعية مختلفة.

وفي كلمة لها خلال الحفل، أعربت سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، عن تقديرها لدعم «بيتك» ومساهماته.

وعلى هامش الحفل، قال المدير التنفيذي للاعلام والعلاقات الحكومية في «بيتك»- محمد الفارس، ان المساهمات المجتمعية والاغاثية التي يقدمها «بيتك» إلى مركز الحسين للسرطان هي جزء من المسؤولية الاجتماعية لـ«بيتك» وضمن اطار الالتزام بتحقيق أعلى المعايير في التنمية المجتمعية.

وأكد ان «بيتك» يتميز بسجل حافل في دعم المبادرات المجتمعية سواء داخل الكويت أو خارجها، منوّها بالاتفاقية التي يقدم من خلالها «بيتك» الدعم لجمعية الهلال الأحمر الكويتي لتنفيذ مشاريع إغاثية وطبية في الأردن بالتعاون مع الهلال الأحمر الأردني، مبينا ان الاتفاقية تشمل دعم مبادرات كسوة الشتاء، والاغاثة الطبية، ومشاركة أطباء كويتيين في العمليات الجراحية، وتأمين الغذاء لمدة سنة، الى جانب انشاء عيادة، وتغطية تكاليف علاج مرضى السرطان للمحتاجين، وغير ذلك من أنشطة مجتمعية ضمن الاتفاقية. وأشار الفارس الى ان «بيتك» شارك مؤخرا بمبادرة إفطار الصائم في العاصمة الأردنية عمّان وشملت 1000 أسرة، كما تم توزيع كسوة العيد من خلال قسائم شرائية، وتنظيم فعاليات ترفيهية وتعليمية للأطفال وتوزيع الهدايا عليهم.

وأعرب الفارس عن اعتزاز «بيتك» بدعم المبادرات التي تسهم في تخفيف المعاناة عن المجتمعات، وتشكل رافدا في تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة.

وثمّن التعاون الممتد مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي الذي أثمر تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية الاستراتيجية المشتركة داخل الكويت وخارجها، مبينا ان ذلك يعكس ريادة «بيتك» في المسؤولية الاجتماعية، وينسجم مع سمعة الكويت ومكانتها البارزة عالميا في العطاء وترسيخ قيم العمل الانساني.

