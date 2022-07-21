567 مليون دينار مكاسب البورصة

مال وأعمال

واصلت مؤشرات البورصة أمس باللون الأخضر لرابع جلسة على التوالي، لترتفع القيمة السوقية في نهاية جلسة أمس بنسبة 1.28 في المئة وبنحو 567 مليون دينار من 44.223 مليار دينار إلى 44.791 مليار دينار.

ومن جانبهم أوضح محللون أن جلسة أمس شهدت بداية إعلانات البنوك عن النتائج المالية للنصف الأول من العام الحالي، والتي جاءت إيجابية بنمو كبير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو الأمر الذي أدى إلى الارتفاعات التي شهدتها الجلسة.

وتوقعوا أن تستمر البورصة في الارتفاع خلال الفترة القادمة مع توالي إعلانات النتائج، لاسيما أن جميع المؤشرات تشير إلى تحسن أداء الشركات مقارنة مع العام الماضي، موضحين أن هذا الارتفاع قد يستمر حتى نهاية الشهر الحالي خاصة مع صعود الاسواق العالمية في الولايات المتحدة وروسيا واليابان.

وأكدوا أن من ضمن أهم العوامل الإيجابية التي ستدعم البورصة خلال الفترة القادمة، مواصلة أسعار النفط الارتفاع وهو ما سيدعم الاقتصاد المحلي بشكل عام والبورصة بشكل خاص، لاسيما وأن بقاء مستويات أسعار النفط أعلى سعر التعادل يؤمن فوائض مالية جيدة للدولة، مع السيطرة على معدلات التضخم، وهو الأمر الذي عزز تغيير وكالة ستاندرد آند بورز لنظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني السيادي للكويت من سلبية إلى مستقرة.

كما زادت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنحو 467 مليون دينار وبنسبة 1.3 في المئة من 34.655 مليار دينار إلى 35.122 مليار دينار، كما صعدت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 1.05 في المئة وبقيمة 100 مليون دينار من 9.567 مليار دينار إلى 9.668 مليار دينار.

قطاعياً، ارتفعت مؤشرات 10 قطاعات أمس بصدارة قطاع الصناعة بنمو نسبته 2.65 في المئة، تلاه قطاع العقار بمعدل نسبته 1.86 في المئة، بينما تراجعت قطاع المنافع وحيداً بنسبة 0.98 في المئة، فيما استقر قطاعا الرعاية الصحية والمواد الأساسية.

