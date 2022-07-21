%46 نمواً في أسعار النفط الكويتي

مال وأعمال

كشفت احدث إحصائية عن ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي في النصف الأول من 2022 بنسبة 46.01%، ليغلق بنهاية يونيو السابق عند مستوى 115.42 دولاراً، مقارنة بـ79.05 دولاراً للبرميل في ختام عام 2021.

ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي كان انعكاساً لأداء السوق العالمي، إذ ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي في النصف الأول من 2022 بنسبة 47.61% إلى 114.81 دولاراً للبرميل في نهاية يونيو السابق، مقارنة بـ77.78 دولاراً للبرميل نهاية 2021.

وقالت إحصائية لـ«مباشر» ان سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأميركي سجل القياسي في نهاية ستة الأشهر الأولى من العام الحالي 105.76 دولارات للبرميل، مقابل 75.21 دولاراً للبرميل في 31 ديسمبر الماضي، بارتفاع 40.62%.

