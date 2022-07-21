«بوبيان»: 33 مليون دينار صافي أرباح النصف الأول

مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان عن تحقيقه أرباحاً تشغيلية في النصف الأول من العام الحالي بلغت حوالي 53 مليون دينار كويتي مع استمرار البنك في تجنيب مخصصات بقيمة 22 مليون دينار كويتي محققاً بذلك ارباحاً صافيةً بلغت حوالي 33 مليون دينار كويتي بزيادة 54% عن العام الماضي وبلغت ربحية السهم 8.5 فلوس. وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد «بحمدالله وفضله انهينا النصف الأول من العام الحالي بنتائج إيجابية تعكس خططنا في التوسع وزيادة حصتنا السوقية». وأضاف ان العام الحالي يمثل للبنك ومختلف القطاعات الاقتصادية العودة الى الحياة الطبيعية بعد عامين من عدم الاستقرار بسبب جائحة كورونا مضيفا «باذن الله سيكون العام الحالي مميزا في مسيرتنا لاسيما مع خططنا للمزيد من التوسع».

نتائج ايجابية

واستعرض الماجد أبرز الارقام التى حققها البنك خلال النصف الأول حيث بلغ إجمالي ودائع العملاء 5.6 مليارات دينار كويتي دينار بنسبة نمو 4% فيما بلغت محفظة التمويل 5.7 مليارات دينار كويتي بنسبة نمو 12% وبلغت الإيرادات التشغيلية 102 مليون دينار كويتي بنسبة نمو10% وعلى مستوى الحصص السوقية، فقد ارتفعت حصة البنك من التمويل المحلي بصفة عامة إلى حوالي 11%. من ناحية أخرى قال الماجد ان البنك خلال الأعوام الماضية بدأ مسيرة التوسع خارجيا حيث نجح في الاستحواذ على بنك لندن والشرق الاوسط والذي يمتلك فيه حالياً 71% من الاسهم، ثم جاء اعلان البنك عن انطلاق أعمال Nomo Bank بالكامل في الكويت والمملكة المتحدة كأول بنك رقمي إسلامي عالمي من لندن لديه القدرة على تقديم خدماته للجميع سواء من عملاء بوبيان أو غيرهم.

9 جوائز عالمية

من ناحية أخرى أشار الماجد انه خلال العامين الماضيين اثبت البنك قوة ونجاح الإستراتيجية التى انتهجها منذ سنوات والتى أكدت على قوة البنك واستمراره على القمة رغم ارتفاع حدة المنافسة. وأنهي بنك بوبيان النصف الأول من العام الحالي 2022 بتحقيق أعلى معدل من الجوائز العالمية التي استطاع البنك الحصول عليها من مجموعة مميزة من المؤسسات المرموقة وفي مقدمتها مؤسسة يورومني ومجلة ميد ومؤسسة غلوبل فاينانس. وحقق البنك 9 جوائز مختلفة في مجالات الخدمات الرقمية والابداع والابتكار و المسؤولية الاجتماعية ودعم المشاريع الصغيرة الى جانب جائزة للرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد كشخصية العام المصرفية في قطاع التمويل الإسلامي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA وجائزة أفضل بنك في إسلامي في الكويت. كما شهد العام الحالي تكريم اتحاد المصارف العربية للماجد باختياره الشخصية المصرفية العربية للعام 2021 ليكون بذلك أول مصرفي كويتي يتم اختياره للتكريم الذي يعتبر الأعلى الذي يمنحه الاتحاد لأصحاب الإنجازات المتميزة في القطاعين المالي والمصرفي العربي. واستضافت جامعة ستانفورد العريقة Stanford Graduate School Of Business الماجد محاضرا أمام طلبة ماجستير إدارة الاعمال حول قصة نجاح البنك ليكون بذلك أحد أبرز القياديين الذين حلوا ضيوفا في السابق على الجامعة من رؤساء تنفيذيين لشركات كبيرة.

خدمة العملاء

واستمر البنك في تقديم أعلى مستويات الخدمة للعملاء مما جعله يحصد العديد من الجوائز التي تتعلق بخدمة العملاء ومن أبرزها جائزة مؤسسة «سيرفس هيرو» كأفضل بنك إسلامي في خدمة العملاء في الكويت للعام الثاني عشر على التوالي منذ عام 2010. كما توجت مؤسسة يورومني العالمية بنك بوبيان بجائزة أفضل بنك على مستوى الكويت في الخدمات المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تقديراً لإنجازاته خلال السنوات الأخيرة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساهمته المميزة في وضعها على خارطة الاقتصاد المحلي من خلال تزوديهم بخدمات سلسة تلبي احتياجات أعمالهم. وتكتسب هذه الجائزة أهميتها كونها ليست على مستوى القطاع المصرفي الإسلامي بل على مستوى القطاع ككل وهو إنجاز يحققه البنك ويؤكد ريادته لقطاع الاعمال الناشئة حيث تم التقييم على أساس دقيق من مجموعة من المحكمين العالميين الامر يعكس تميز البنك ودوره الريادي في تقديم حلول مصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساهمته في نمو أعمالهم من خلال توفير منتجات وخدمات مميزه لهم وتحقيق مستويات انتاجية أعلى لمواكبة آخر التطورات في تحفيز بيئة الأعمال. ومنذ البداية ارتأت إدارة البنك التركيز على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كونه أصبح من القطاعات المؤثرة في الاقتصاد الكويتي وداعماً اساسياً للتنمية وتنويع مصادر الدخل ، وهو ما قررته الإدارة العليا في البنك من ضرورة التوجه لدعم مشروعاتهم وتنويع فرصهم نحو مزيد من الابتكار والابداع وتحفيز فرص نموها ومساعدتها على الانطلاق في مختلف القطاعات والمجالات وقد تم تصميم إدارة الخدمات المصرفية لإدارة مصرفية الاعمال قد صممت خصيصاً لتكون حلولاً مصرفية ذكية تفهم احتياجات هذه المشروعات وتقدم مجموعة متنوعة من المزايا الاستثنائية التي تتيح إدارة العديد من المعاملات المصرفية بسلاسة وسهولة مع مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية سهلة الاستخدام والمتاحة على مدار الساعة.

فعاليات وأنشطة مختلفة

وشهد النصف الأول من العام 2022 تنظيم البنك العديد من الفعاليات والأنشطة الاجتماعية التي استهدفت مختلف الشرائح لاسيما خلال شهر رمضان المبارك حيث نظم البنك مسابقته السنوية لحفظ القرآن الكريم بمشاركة أكثر من 1000 متسابق الى جانب حملة خطوات للمساهمة في دعم مرضى العيون. كما نظم البنك (نقصة بوبيان ) لتقديم أفضل الوجبات للأسر المتعففة واحتفل مع الأطفال بواحدة من العادات الشعبية وهي القرقيعان الى جانب رعاية العديد من الأنشطة والفعاليات التي نظمتها جهات متعددة. وخلال النصف الأول احتفل بنك بوبيان وشركة فيزا العالمية احتفل البنك بإطلاق بطاقة بوبيان Visa كأس العالم FIFA قطر 2022 بحضور عدد كبير من مسؤولي البنك والشركة ومجموعة من الإعلاميين ومشاهير وسائل التواصل الاجتماعي وعملاء البنك. ودعما لبرامجه الصحية أطلق البنك أول مبادرة من نوعها في الكويت تختص بالصحة النفسية حرصاً منه على أداء دوره في مجال المسؤولية الاجتماعية وتأكيداَ لمساهماته المتميزة في العديد من مجالات خدمة المجتمع عبر إطلاق مبادرات متميزة تركز على تطوير المجتمع والتأثير عليه بشكل إيجابي.

التفوق الرقمي والاستدامة

وخلال النصف الأول أعلنت منظمة التعاون الرقمي (DCO) عن انضمام بنك بوبيان بصفة عضو مراقب للمنظمة ليكتمل بذلك عدد الأعضاء المراقبين في المنظمة وهو ما سيسهم في تحقيق مهمة المنظمة التي تهدف إلى تيسير سبل التعاون العالمي في مجالات الإدماج الرقمي وتمكين الجميع من المشاركة في الاقتصاد الرقمي. واستكمالاً لمتابعة أبرز التطورات العالمية والإقليمية في مجالات الاستدامة والحوكمة أصدر بنك بوبيان تقريره الثاني للاستدامة لسنة 2021 والذي يتناول مؤشرات الاستدامة وتأثيرها على القطاعات البيئية والاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى حوكمة الشركات والتي تعتبر من الامور الرئيسية لتقييم أداء ومكانة البنك محلياً وإقليمياً وعالمياً.

واستمر البنك في النصف الأول من العام الحالي بدعم موارده البشرية حيث أعلن عن توقيع شراكة استراتيجية بالتعاون مع جامعة دووك DUKE الأمريكية لإطلاق البرنامج التدريبي الخاص بإعداد القادة داخلياً في بنك بوبيان وتعزيز مهاراتهم القيادية لمواكبة التطورات والتحديات في المرحلة الحالية التي تعزز الخدمات الإلكترونية والرقمية.

كما اختتم البنك برنامجه «تحدي فكرة للابتكار» للموظفين الذي يهدف إلى دعم وتحفيز أفكارهم المبتكرة لمنتجات وخدمات جديدة تبرز مهاراتهم الإبداعية وتطويرها بما ينعكس إيجابياً على مستوى منتجات وخدمات البنك وخدمة العملاء. ويعتبر البرنامج تعبيرا عن شخصية البنك القائمة على الابتكار وإيماناً من إدارته العليا بأن التعاون بين مختلف إدارات البنك قادر على خلق وابتكار مجموعة من الأفكار واقتراح الحلول التي تعد مثالاً لاعتماد خطط التطوير العالمية في تنمية مواهب مواردنا البشرية. ويعد بنك بوبيان من أعلى مؤسسات القطاع الخاص توظيفا للشباب الكويتي حيث تقترب نسبة العمالة الوطنية فيه من 80% وهو ما يجعله الأعلى على مستوى البنوك والقطاع الخاص الكويتي.

نادي المئة

انضم بنك بوبيان لقائمة المئة الكبار على مستوى الشرق الأوسط ضمن القائمة السنوية لمجلة فوربس العالمية FORBES لأكبر 100 شركة على مستوى المنطقة ليتوج البنك بذلك عقداً كاملاً من الإنجازات والنجاحات التي صعدت به إلى قمة القطاع المصرفي الكويتي. تم وضع هذه القائمة التي تعدها سنوياً مؤسسة فوربس العالمية على أساس مجموعة من المعايير المالية أبرزها القيمة السوقية والمبيعات وإجمالي الأصول وصافي الارباح لعام 2021.

بنك يقتدى به

صنفت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني بنك بوبيان كنموذج يقتدى به في تجربة البنوك الإسلامية على مستوى الكويت والمنطقة مؤكدة ان البنك اصبح من خلال الأرقام ثالث اكبر بنك على مستوى الكويت بحصة سوقية كبيرة تتجاوز 11 %.

الأفضل في المسؤولية الاجتماعية

اختتم البنك النصف الأول بحصوله على جائزة أفضل بنك في المسؤولية الاجتماعية على مستوى البنوك الكويتية من مؤسسة يورومني العالمية وهو انجاز يضاف الى سلسة إنجازاته المميزة خلال السنوات الاخيرة.

أول بنك محلي في «آفاق»

خلال النصف الأول من العام الحالي وفي إطار توجه بنك الكويت المركزي نحو تطوير أنظمة المدفوعات الإقليمية شارك بنك بوبيان في المرحلة الأولى من تطبيق نظام المدفوعات الخليجية (آفاق) ليكون بذلك أول البنوك المحلية المنضمة للنظام بعد استكماله جميع الاختبارات والإجراءات اللازمة.

تأسيس بنك رقمي

أعلن بنك بوبيان أنه وبالتحالف مع مجموعة زين ومجموعة مستثمرين آخرين يعتزمون تأسيس بنك رقمي تحت مظلة بنك الكويت المركزي حيث تم تقديم طلب لتأسيس هذا البنك الرقمي وفق للاطار الزمني المحدد من قبل بنك الكويت المركزي.