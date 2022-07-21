loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الذهب تراجع وسط مخاوف رفع الفائدة


انخفض الذهب، إذ بددت المخاوف من تشديد السياسة النقدية وزيادة العائد على سندات الخزانة الارتياح الناجم عن تراجع الدولار.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1706.85 دولارات للأونصة.
كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1706 دولارات للأونصة.
واستقر العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بعد جلستين من المكاسب.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى لم يطرأ تغير يذكر على الفضة في المعاملات الفورية وظلت عند 18.74 دولاراً للأونصة. واستقر البلاتين عند 874.61 دولاراً للأونصة. وصعد البلاديوم 0.5 % إلى 1884.66 دولاراً للأوقية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة