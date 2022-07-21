الذهب تراجع وسط مخاوف رفع الفائدة

مال وأعمال

انخفض الذهب، إذ بددت المخاوف من تشديد السياسة النقدية وزيادة العائد على سندات الخزانة الارتياح الناجم عن تراجع الدولار.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1706.85 دولارات للأونصة.

كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1706 دولارات للأونصة.

واستقر العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بعد جلستين من المكاسب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى لم يطرأ تغير يذكر على الفضة في المعاملات الفورية وظلت عند 18.74 دولاراً للأونصة. واستقر البلاتين عند 874.61 دولاراً للأونصة. وصعد البلاديوم 0.5 % إلى 1884.66 دولاراً للأوقية.