«الوطني» حقق أرباحاً صافية بقيمة 237.8 مليون دينار في النصف الأول

مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الوطني نتائجه المالية عن ستة الأشهر الأولى من العام 2022 والمنتهية في 30 يونيو 2022، حيث سجل البنك أرباحاً صافية بقيمة 237.8 مليون دينار (775.4 مليون دولار ) خلال تلك الفترة، بنمو بلغت نسبته 47.9% بالمقارنة مع 160.8 مليون دينار (524.2 مليون دولار) لذات الفترة من العام 2021.

كما سجل البنك صافي ربحاً عن فترة ثلاثة الأشهر من العام والمنتهية في 30 يونيو 2022 بواقع 121.2 مليون دينار (395.3 مليون دولار) بنمو على أساس سنوي نسبته 58.6%.

ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية يونيو من العام 2022 بواقع 8.6% على أساس سنوي، لتبلغ 34.3 مليار دينار كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 20.1 مليار دينار مرتفعة بنسبة 8.8% على أساس سنوي. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.4 مليارات دينار بارتفاع بلغت نسبته 1.0% على أساس سنوي.

وقرر مجلس إدارة البنك الموافقة على توزيع 10% نقدا تعادل 10 فلوس للسهم كأرباح نقدية نصف سنوية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022، حيث تعد هذه أول توزيعات نصف سنوية بعد إقرار عمومية البنك للعام 2021 تعديل النظام الأساسي.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر: «حقق بنك الكويت الوطني نتائج مالية قوية في النصف الأول من 2022 وذلك بفضل مرونة نموذج أعماله المتنوع، وإدارته الحصيفة لكل من المخاطر ورأس المال، بالإضافة إلى الاستثمارات الاستراتيجية في التكنولوجيا وفي استقطاب أفضل المواهب والكفاءات».

وأكد الصقر أن الوطني استمر في تحقيق نمو قوي في المجالات الاستراتيجية التي شملت إدارة الثروات والخدمات المصرفية الإسلامية.

وأوضح أن البنك واصل تقديم أداء مالي جيد مدفوعًا بنمو الإيرادات التشغيلية إلى 480.2 مليون دينار وبنسبة 6.1%، هذا إلى جانب مواصلة التحسن مستويات كلفة المخاطر والتي دعمت نمو الربحية في النصف الأول من العام. وقال الصقر: «بفضل التنفيذ المنضبط لاستراتيجيتنا، نخطو بثبات نحو تنفيذ جدول أعمالنا الرقمي وإطلاق المزيد من المنتجات والخدمات التي تعزز ريادتنا محلياً وإقليميا». وأشار الصقر إلى أن البنك سيواصل الاستثمار لتعزيز تجربة عملائه وجذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها هذا إلى جانب تحقيق أعلى العوائد للمساهمين وتحقيق تغيير إيجابي للمجتمعات التي يعمل بها.

وأكد أن الوطني يدخل النصف الثاني من العام بزخم أقوى بفضل ما يمتلكه من ميزانية عمومية قوية ووضع مالي صلب يمكنه من تحقيق قيمة مضافة وطويلة الأجل لعملائه وموظفيه ومساهميه.

وأضاف الصقر أن الموافقة على توزيع أرباح نقدية نصف سنوية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو من العام 2022، يبرهن على متانة القواعد الرأسمالية للبنك والثقة في قوة مركزه المالي وقدرته على توليد الأرباح ومواصلة تحقيق أداء قوي ونمو في الربحية بالمستقبل.

وشدد الصقر أن الوطني سيواصل الاستفادة من عوامل قوته الفريدة التي تشمل بصمته الجغرافية الواسعة وصلابة مركزه المالي إلى جانب امتلاكه أفضل الكفاءات وذلك من أجل لعب دور رائد في دعم ومساندة التوجه العالمي نحو الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.

وأوضح قائلاً: «في الوقت الذي نواصل فيه العمل عن كثب مع عملائنا وجميع أصحاب المصلحة من أجل تقليل صافي الانبعاثات، عززنا في الربع الثاني من العام التزامنا بتمكين مستقبل أكثر استدامة من خلال الإعلان عن أهداف لخفض الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25% بحلول 2025 وتسريع الخطى الرامية إلى تحويل شبكة فروع البنك لتكون صديقة للبيئة والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة لتقليص حجم الانبعاث الكربونية.

كما أكد الصقر اعتزاز البنك بالتقدم الذي أحرزه في ترتيب قائمة التصنيف العالمي من مجلة «ذي بانكر» لأفضل 1000 بنك في العالم للعام 2022، ومواصلة تربعه القائمة على مستوى الكويت ما يعد تأكيداً جديداً على قوة علامته المصرفية ومتانة مركزه المالي هذا بالإضافة إلى تتويج بنك «وياي» بجائزة أفضل الابتكارات المالية في تقديم الخدمات المصرفية من مجلة جلوبل فاينانس العالمية ليبرهن بذلك على أن استثمارات البنك الرقمية تشكل أحد أهم مسارات النمو المهمة على المديين القصير والمتوسط.

