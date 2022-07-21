خدمة إقراض الأسهم من «المركز» في مراحلها النهائية للانطلاق

مال وأعمال

أعلنت شركة المركز المالي الكويتي «المركز» عن حصولها على الموافقة النهائية من هيئة أسواق المال لتقديم خدمة إقراض الأسهم عن طريق صندوق فرصة المالي وفقاً للقواعد واللوائح المنظمة والمعلنة من الشركة الكويتية للمقاصة وشركة بورصة الكويت، وكذلك قوانين ولوائح هيئة أسواق المال،

وبالتعاون مع شركة الشرق الأوسط للوساطة المالية (مفبك) كوسيط إقراض واقتراض.

وتعتبر هذه الأداة موجهة لإقراض المتداولين في السوق الكويتي، وتسهم في تعزيز تطوير السوق وكفاءته، وتنوع وتعدد الأدوات المتاحة لاستمرار الاستثمار في السوق الكويتي، ما يثري الاختيارات للمتداولين والمستثمرين. كما تعتبر هذه الأداة ركن أساس لتسهيل عملية البيع على المكشوف.

