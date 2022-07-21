«موديز» تتوقع نمو اقتصاد السعودية بمعدل 3.9 % سنوياً حتى 2026

مال وأعمال

أصدرت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» تقريرها السنوي الائتماني المفصل للسعودية، موضحة فيه وضعها الائتماني، حسب العوامل التحليلية الرئيسة الأربعة، التي تنتهجها الوكالة في تصنيفها السيادي.

وحلل التقرير المتانة الاقتصادية للسعودية، وقوة مستوى الحوكمة والمؤسسات الحكومية فيها، إضافة إلى قوتها المالية، وقابليتها للتعرض للمخاطر، وقدرتها على إدارتها والتخفيف من آثارها.

وأوضحت «موديز» في تقريرها، أن نقاط القوة الائتمانية للسعودية مستمدة من قوة ميزانيتها العامة، المدعومة بمستويات دين معتدلة ومخزون احتياطي مالي ضخم، إضافة إلى مخزون ضخم ثابت من احتياطيات نفطية ذات تكاليف استخراج منخفضة، ونظام مالي مستقر ومنظم يعزز من متانة ملفها الائتماني السيادي.

