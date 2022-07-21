الشعيل: «وربة» يجري سحب السنبلة ربع السنوي الثاني

مال وأعمال

يجري بنك وربة سحب السنبلة ربع السنوي الثاني اليوم حيث سيعلن عن اسماء الرابحين في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الخميس الموافق 21/7/2022 عبر إذاعة 360 FM، حيث سيتم إجراء السحب بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة. ويمثل حساب السنبلة الخيار الأفضل لكل الراغبين بتوفير الأموال وتحقيق عوائد مالية ثابتة على أرصدتهم في الوقت نفسه بالإضافة إلى الحصول على فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام، حيث تتميز حملة حساب السنبلة في 2022 بالسحوبات الكبرى (Mega Draws) التي تقام بشكل ربع سنوي، وفي هذا السحب الكبير الثاني سيتم السحب على الجائزة الكبرى بقيمة 250,000 دينار لفائز واحد، إضافةً على السحب الكبير، سيتم الإعلان عن فائزي السحب الأسبوعي لحساب السنبلة حيث يتم تتويج 10 فائزين أسبوعياً لكل منهم مبلغ 1,000 دينار.

كما سيتم السحب الخاص بحساب السنبلة للأطفال الشهري، الذي يتوج 7 فائزين حيث سيحصل الفائز الأول على 1,000 دينار، والفائز الثاني على 500 د.ك، والفائز الثالث حتى السابع لكل منهم 100 دينار. وحول الشروط قال السيد عبدالله ناصر الشعيل - مدير إدارة أول الفروع والخدمات المصرفية الخاصة في بنك وربة: «يتطلب وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علماً بأن العميل يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب حسب أدنى رصيد في الحساب لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهرين كاملين قبل السحوبات الكبرى لاحتساب الفرص». وأضاف الشعيل بأنه لا توجد هناك قيود أو حدود للسحب والإيداع، فكلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح مع مراعاة الحد الأدنى للحساب.

أما عملاء وديعة السنبلة، ستكون لديهم فرصة دخول سحوبات حساب السنبلة مقابل كل 1,000 دينار في حساب الوديعة والتي تتميز بتوافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية والمبنية على أساس الوكالة بالاستثمار، وتتميز بفترات استثمار مرنة لتصل في أعلاها إلى 60 شهراً يتم توزيعها حسب رغبة العميل إما شهرية أو سنوية أو عند الاستحقاق. يجدر بالذكر أن حساب السنبلة هو منتج مصرفي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويقوم على أساس «الوكالة بالاستثمار» بحيث يكون الخيار الأمثل للعملاء الراغبين بالادخار وتحقيق عوائد مالية في الآن ذاته، ويتم من خلاله استثمار أموال العملاء وإيداع عوائدها في حساب العميل بشكل ربع سنوي.